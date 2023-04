Apple baut bis 2025 Einsatz von Recycling-Rohstoffen aus Viele Metalle in Smartphones werden unter riskanten und ausbeuterischen Bedingungen abgebaut. Davon will sich Apple schon seit geraumer Zeit unabhängig mache... dpa

Cupertino -Apple will in zwei Jahren teils aus Konfliktregionen gewonnene Rohstoffe wie Kobalt oder Zinn in vielen Fällen nur aus dem Recycling verwenden. So soll bis 2025 in den vom iPhone-Konzern entwickelten Batterien zu 100 Prozent zurückgewonnenes Kobalt genutzt werden. Die Magnete in den Geräten werden dann zudem vollständig aus Seltenen Erden aus dem Recycling bestehen, wie Apple am Donnerstag mitteilte. Darüber hinaus sollen von Apple entwickelte Leiterplatten nur aus recyceltem Zinn gelötet und mit recyceltem Gold beschichtet werden, hieß es.