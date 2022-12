Apple führt Notruf-Nachrichten per Satellit ein Diese Funktion kann Leben retten: Mit einem Signal per Satellit kann der User auch ohne Mobilfunkempfang mit den neuesten iPhones eine Notruf absetzen. dpa

ARCHIV - Mit den neuesten iPhones können Notfall-Mitteilungen per Satellit verschickt werden. Peter Kneffel/dpa

Cupertino -Apple bringt die Möglichkeit, mit den neuesten iPhones Notfall-Mitteilungen per Satellit zu verschicken, rund einen Monat nach dem Start nach Deutschland. Die Funktion ist für die Situationen gedacht, in denen man keinen Mobilfunk-Empfang oder WLAN-Internet hat. Ab Dienstag ist der Satelliten-Notruf auch in Frankreich, Großbritannien und Irland verfügbar, wie Apple mitteilte.