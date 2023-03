Apple investiert weitere Milliarde in Münchner Chip-Zentrum Beim Oktoberfest zeigte sich Apple-Chef Tim Cook von München sehr angetan. Überzeugt haben ihn aber vor allem die Ergebnisse aus dem dortigen Zentrum für Chi... dpa

München -Apple wird am Standort München eine weitere Milliarde Euro in sein Europäisches Zentrum für Chip-Design investieren. Das kündigte der kalifornische Technologiekonzern am Donnerstag in der bayerischen Landeshauptstadt an. Damit stockt der iPhone-Konzern seine Investitionszusage aus dem Jahr 2021 auf nun zwei Milliarden Euro auf. München ist bereits heute Apples größter Entwicklungsstandort in Europa.