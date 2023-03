Homeoffice: Jeder Vierte arbeitet weiter zu Hause

Millionen von Arbeitnehmern nutzen weiterhin das Heimbüro, obwohl für die Unternehmen keine Homeoffice-Pflicht mehr besteht. Seit März vergangenen Jahres hat sich der Anteil der Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, kaum verändert. Das hat das Münchner Ifo-Institut jetzt herausgefunden. Damit wird das Homeoffice auch über die Pandemie hinaus zur Normalität.

„Wir sehen seit Aufhebung der Homeoffice-Pflicht Ende März letzten Jahres keine Veränderung“, sagt Jean-Victor Alipour, Experte für Homeoffice beim Ifo-Institut. In der gesamten deutschen Wirtschaft habe sich der Anteil der zu Hause arbeitenden Beschäftigten bei rund 25 Prozent stabilisiert. Es scheint, als würde nicht nur die Digitalisierung von dem Schub profitieren.

In der IT-Branche nutzen sogar drei von vier Beschäftigten das Heimbüro

Je nach Branche variiert der Anteil derjenigen, die lieber zu Hause arbeiten. Vor allem IT-Beschäftigte nutzen laut ifo-Umfrage auch nach der Corona-Pandemie noch die Möglichkeit des Homeoffice. Ihr Anteil sei zuletzt sogar auf 73,4 Prozent gestiegen. Aber nicht nur bei den IT-lern ist das Heimbüro weiterhin beliebt: Auch Beschäftigte in der Unternehmensberatung sowie in der Werbung und Marktforschung arbeiten mit 77 beziehungsweise 55 Prozent gern in den eigenen vier Wänden.

Andererseits gebe es Tätigkeiten, „die einfach nicht mit Homeoffice vereinbar sind“, teilt Alipour im Rahmen der vierteljährlichen Umfrage mit. So sei der Anteil der zu Hause arbeitenden Beschäftigten in der Gastronomie auf nur 1,6 Prozent gefallen, nach 2,3 Prozent im November. Auch die Quote im Beherbergungsgewerbe falle mit 2,3 Prozent niedrig aus.

Homeoffice in der Automobilindustrie? Oh ja

Überraschend viele Homeoffice-Mitarbeiter finden sich laut dem Forschungsinstitut in der Automobilindustrie. Mit 27,3 Prozent der Mitarbeiter ist das Heimbüro hier stark verbreitet. Aber auch die Hersteller von Bekleidung (28,8 Prozent) bieten häufig die Möglichkeit an, von zu Hause zu arbeiten.

Beschäftigte, die von zu Hause aus arbeiten – je nach Branche. Ifo-Institut

Unter den Dienstleistern arbeiten rund 36 Prozent der Beschäftigten zumindest teilweise vom Heimbüro aus. Beim Großhandel und im verarbeitenden Gewerbe sind es knapp 16 Prozent. Was den Einzelhandel und die Baubranche angeht, so sind es hier jeweils knapp sechs Prozent.

