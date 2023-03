Arbeitnehmer schauen sich nach Neuem um Die Corona-Pandemie hat vielen Beschäftigten die Belastungen des eigenen Jobs vor Augen geführt. Viele sehen sich nach neuen Jobs um. Ihre Aussichten auf dem... Von Matthias Arnold und Michael Donhauser , dpa

ARCHIV - Jobs im Rettungsdienst sich extrem fordernd - viele Beschäftigte suchen nach Alternativen. Matthias Balk/dpa

Berlin -Die Wechselbereitschaft bei Arbeitnehmern hat drei Jahre nach dem ersten Corona-Lockdown in Deutschland einer neuen Umfrage zufolge zugenommen. So konnten nur noch rund 55 Prozent der Befragten der Aussage vollständig zustimmen, sie beabsichtigten, in einem Jahr noch beim selben Arbeitgeber beschäftigt zu sein.