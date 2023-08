Die Arbeitslosigkeit in Berlin nimmt wieder zu. Nach Angaben der hiesigen Arbeitsagenturen waren in der Stadt im August insgesamt 195.702 Menschen als arbeitslos registriert. Das waren 6363 Berliner mehr als noch im Juli. Gegenüber dem August des vergangenen Jahres stieg die Zahl der Arbeitslosen in Berlin sogar um 9149. Auch die Arbeitslosenquote ging damit wieder nach oben. Aktuell beträgt sie 9,4 Prozent. 9,1 Prozent waren es vor einem Jahr. In Brandenburg stieg die Arbeitslosenquote auf 6,1 Prozent. Dort waren im August 80.869 Menschen ohne Arbeit.

Während in der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit der Anstieg als „für die Jahreszeit üblich“ bezeichnet wird, weil Ausbildungsverhältnisse endeten oder junge Menschen nach der Schule noch nicht gleich eine Anschlussperspektive gefunden hätten, sieht man bei den Unternehmensverbänden tiefere Ursachen. „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Hauptstadtregion zeigt, dass Berlin und Brandenburg nicht immun sind gegen die Probleme der deutschen Wirtschaft“, sagt Vize-Chef Alexander Schirp. Die Konjunkturschwäche gehe am hiesigen Arbeitsmarkt nicht spurlos vorüber.

Wachstum von rund einem Prozent

Auch die landeseigene Investitionsbank Berlin (IBB) stellt in ihrer aktuellen Konjunktur-Analyse fest, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Berlin nach einem überdurchschnittlich starken Wachstum im vergangenen Jahr nun „spürbar“ abbremse. Tatsächlich verabschieden sich die IBB-Volkswirte nun sogar von ihrer bisherigen Prognose, nach der Berlins Wirtschaftskraft in diesem Jahr um 1,5 Prozent zulegen würde. Aber immerhin halten die Ökonomen für 2023 noch ein Wachstum um „rund ein Prozent“ für möglich.

Dass junge Menschen nach der Schule nicht direkt in eine Ausbildung oder einen Beruf wechseln, lässt sich in der aktuellen Arbeitslosenstatistik tatsächlich ablesen. Unter Jugendlichen im Alter von 15 bis unter 20 Jahren stieg die Zahl der Arbeitslosen binnen zwei Monaten um etwa 600 auf 4330. In dieser Altersgruppe liegt die Arbeitslosenquote damit derzeit bei 11,5 Prozent. Unter den bis zu 25-Jährigen sind derzeit 16.097 Menschen ohne Arbeit. Vor zwei Monaten waren es noch 2000 weniger.

Ein Grund dafür ist auch, dass in der Berufsausbildung Anbieter und Bewerber oft nicht zueinanderfinden. So wuchs in Berlin zwar die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze auf derzeit etwa 15.500, doch sind aktuell noch immer 5800 Plätze davon unbesetzt, während zugleich 6500 Bewerber noch eine Ausbildungsstelle suchen. Auch im Land Brandenburg gab es der Statistik der Arbeitsagentur zufolge im August noch 5473 offene Ausbildungsplätze.

Mehr als 20.000 Stellen unbesetzt

Ähnlich verhält es sich aber auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Denn auch im August wurden den Berliner Arbeitsagenturen und Jobcentern insgesamt 5853 neue Stellen gemeldet. Das waren 540 mehr als im Vormonat. Insgesamt blieben den Angaben zufolge sogar 20.199 Arbeitsstellen unbesetzt, während die Zahl der Langzeitarbeitslosen in der Stadt in zwei Monaten um etwa 1000 auf über 58.000 wuchs.

Bundesweit war die Zahl der Arbeitslosen im August auf 2,696 Millionen gestiegen. Das waren 79.000 Arbeitslose mehr als im Juli und 148.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Quote um 0,2 Punkte. Auch Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, verwies in ihren Kommentaren auf die „Sommerpause“, aber auch auf Indikatoren des Arbeitsmarkts, die darauf hindeuteten, dass die Entwicklung in den kommenden Monaten „eher mäßig“ sein werde.