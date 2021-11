Der Rückgang der Arbeitslosigkeit in Berlin verliert nicht an Tempo. War die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt im August erstmals wieder unter die Marke von 200.000 gefallen, so gibt es nun fast 20.000 Arbeitslose weniger. Nach Angaben der hiesigen Arbeitsagenturen sind in Berlin derzeit 180.292 Männer und Frauen als arbeitslos registriert. Das sind 5754 Arbeitslose weniger als im Oktober und 22.021 weniger als im November des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote, die vor einem Jahr noch 10,1 Prozent betrug, liegt nun bei 8,9 Prozent und damit erstmals seit dem Frühjahr 2020 unter der Neun-Prozent-Marke.