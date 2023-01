Arbeitslosigkeit in Berlin gestiegen Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist deutlich gestiegen. Im Januar waren 183.519 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für ... dpa

ARCHIV - Das Signet der Bundesagentur für Arbeit an einem Gebäude. Caroline Seidel/dpa/Archivbild

Berlin -Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist deutlich gestiegen. Im Januar waren 183.519 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Das waren 8469 mehr als im Vormonat und 1459 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 9,1 Prozent - das sind 0,5 Punkte mehr als im Vormonat. Im Januar 2022 lag die Quote ebenfalls bei 9,1 Prozent.