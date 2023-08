Arbeitslosigkeit in Berlin saisonbedingt leicht gestiegen

Berlin -In Berlin ist die Arbeitslosigkeit im Juli saisonbedingt leicht gestiegen. 189.339 Menschen waren im vergangenen Monat in der Hauptstadt arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Das waren demnach 4462 mehr als im Juni und 6261 mehr als im Juli des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag mit 9,1 Prozent 0,1 Punkte über dem Wert des Vorjahresmonats.

Gleichwohl seien die Bedingungen für Jobsuchende günstig, teilte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Ramona Schröder, mit. „Unternehmen suchen händeringend Mitarbeitende. Der Arbeitsmarkt hat sich zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt.“ Arbeitgeber müssten mit attraktiven Angeboten wie Gehalt oder Weiterbildungsmöglichkeiten um Arbeitskräfte werben.

Auch Jugendliche, die derzeit eine Ausbildung suchten, hätten in Berlin noch viel Auswahlmöglichkeiten. Allerdings übersteigt die Zahl der Suchenden den Angaben zufolge derzeit die Zahl der offenen Ausbildungsstellen. Mehr als 8100 suchende Jugendliche kommen demnach auf rund 7430 offene Ausbildungsstellen.