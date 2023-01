Arbeitslosigkeit in Berlin und Brandenburg gestiegen In Berlin und Brandenburg sind etwa 260.000 Menschen arbeitslos gemeldet, gleichzeitig suchen die Unternehmen verzweifelt nach Fachkräften. Die Regionaldirek... dpa

Berlin -In Berlin und Brandenburg ist die Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen. In Berlin lag die Arbeitslosenquote im Januar bei 9,1 Prozent - ein Plus von 0,5 Punkten im Vergleich zum Vormonat, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. In Brandenburg ging die Quote demnach um 0,4 Punkte auf 6,1 Prozent nach oben. „Wichtig ist für 2023, dass wir weiter in die berufliche Qualifizierung investieren. Hier wollen wir mit allen Partnern in Berlin und Brandenburg mehr bewegen“, sagte Ramona Schröder, Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion. Die Prognosen für 2023 sähen gut aus.