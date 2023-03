Arbeitslosigkeit in Brandenburg bleibt annähernd konstant In Brandenburg hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Februar im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. 81.388 Menschen waren in dem Bundesland zuletzt arbeit... dpa

Berlin -In Brandenburg hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Februar im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. 81.388 Menschen waren in dem Bundesland zuletzt arbeitslos gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 4 weniger als im Januar, aber 5706 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,1 Prozent - im Vergleich zu 5,7 Prozent im Februar 2022.