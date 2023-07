Die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung, Monika Schnitzer, hat als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel vorgeschlagen, mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben. „Deutschland braucht 1,5 Millionen Zuwanderer im Jahr, wenn wir abzüglich der beträchtlichen Abwanderung jedes Jahr 400.000 neue Bürger haben und so die Zahl der Arbeitskräfte halten wollen“, sagte die Wirtschaftsweise der Süddeutschen Zeitung am Montag.



Ist die Anwerbung von Arbeitskräften das Patentrezept? Hierzulande waren im Mai 2,55 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Viele Jobs sind so schlecht bezahlt, dass sie niemand machen will. Wäre es nicht besser, für gute Arbeitsbedingungen und Weiterbildungen zu sorgen, um Arbeitssuchende in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren?

DGB: Unternehmen sollen Fachkräfte ausbilden

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Berlin-Brandenburg, Katja Karger, kritisierte vor zwei Wochen anlässlich des Ostdeutschen Wirtschaftsforums: „Es ist sehr bedauerlich, dass viele Unternehmen in Ostdeutschland offenbar noch immer nicht die Zeichen der Zeit erkannt haben. Sie beklagen Fachkräftemangel und stöhnen über zu viel Bürokratie.“ Dabei könnte es so einfach sein: „Wenn sie Fachkräfte gewinnen wollen, müssen sie mehr ausbilden – und zwar zu attraktiven Bedingungen und mit guten Perspektiven. Wenn sie Fachkräfte halten wollen, müssen sie den Menschen anständige Löhne zahlen und für gute Arbeitsbedingungen sorgen – mit Tarifverträgen“, sagte Karger.

Die Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg meint, „es gibt ein großes inländisches Fachkräftepotenzial.“ Fast jede zweite Brandenburgerin arbeite in Teilzeit. Viele von ihnen seien bereit, die Arbeitszeit zu erhöhen, wenn die Rahmenbedingungen in Betrieb und Gesellschaft stimmten. Erwerbsmigration könne die genannten Maßnahmen ergänzen, wo das inländische Potenzial nicht ausreiche. „Hier ist entscheidend, dass die Erwerbsmigration fair gestaltet wird“, sagte Karger. „Tariflöhne und unbefristete sozialversicherungspflichtige Beschäftigung müssen der Standard sein.“

Der Staat spart an Sozialmaßnahmen – viele Menschen fühlen sich abgehängt

Zwar ist es erklärtes Ziel der Bundesregierung, „inländische Erwerbspotenziale zu heben“. Dafür dringend benötigte Sozialmaßnahmen im Inland werden aber nicht gefördert: Für die Kindergrundsicherung sind statt zwölf nur noch zwei Milliarden Euro im Bundeshaushalt übrig, von den angestrebten 100.000 pro Jahr neu zu bauenden Sozialwohnungen schafft der Staat gerade mal ein Viertel. Die Reallöhne sind auch 2023 wieder gesunken. Es hat zur Folge, dass sich Armut verfestigt und viele Menschen abgehängt werden.

Die Bundesregierung wirbt Beschäftigte aus dem Ausland an, die in prekären Bereichen eingesetzt werden sollen. So geht die Bundesagentur für Arbeit zusammen mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit auf Suche nach Pflegekräften aus Bosnien und Herzegowina, den Philippinen, Indien und Tunesien.



Für den Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin sind die prekären Arbeitsbedingungen in der Pflege vor allem auf den akuten Personal- und Fachkräftemangel zurückzuführen. Dem gelte es rasch entgegenzuwirken, um das Arbeitsfeld der Pflege wieder attraktiver zu machen, sagte die Geschäftsführerin Gabriele Schimper im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Die Zuwanderung von Fachkräften sei dafür grundsätzlich eine richtige Maßnahme. „Allerdings sind wichtige Rahmenbedingungen dafür nicht gegeben.“

Ein großes Problem sei der eklatante Mangel an Wohnraum in Berlin, sagte Schimper: „Um Menschen für Arbeitsstellen im sozialen Bereich zu gewinnen, müssen wir sicherstellen, dass wir ihnen bezahlbare Wohnungen in der Nähe ihrer Arbeitsstelle anbieten können.“ Für den Paritätischen, der dies als sozialer Träger gewährleisten muss, ist das mit großen Schwierigkeiten verbunden. „Ja, wir brauchen für die Pflege Fachkräfte aus dem Ausland“, sagte Schimper, „aber solange die Rahmenbedingungen dafür nicht hergestellt sind, ist diese Forderung schwer zu erfüllen“.

Kitas und Schulen fehlen für Migranten und Deutsche gleichermaßen

Die Unterscheidung von Fachkräften und einfachen Arbeitern aus dem Ausland hält sich der Flüchtlingsrat Berlin für falsch. Die Sprecherin Sina Stach hält es für einen „Widerspruch, dass Deutschland einerseits versucht, Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren, und andererseits abgelehnte Asylbewerber, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, abschieben will“. Es gebe ein großes Potenzial von Menschen, die bereits in Deutschland lebten und arbeiteten, aber zugleich von Abschiebung bedroht seien. „Das ist gerade in Hinblick auf den Arbeitskräftemangel nicht nachvollziehbar“, sagte Stach im Gespräch mit der Berliner Zeitung.

Die Ampel-Regierung müsse endlich, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, Arbeitsverbote für geflüchtete Menschen abschaffen. Denn „viele von ihnen sind hoch motiviert und haben Arbeitsangebote, aber dürfen nicht arbeiten, weil sie beispielsweise aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten kommen oder anderen rechtlichen Restriktionen unterliegen“, erklärt Stach.



Die oft angeführten Argumente, es gebe Kapazitätsobergrenzen für die Aufnahme geflüchteter Menschen, hält Stach für vorgeschoben. Schließlich müssten auch die 1,5 Millionen Fachkräfte und ihre Familien versorgt werden. „Das heißt, hier liegt ein infrastrukturelles Problem für alle vor, egal ob Fachkraft oder Geflüchteter.“ Kitas und Schulen gebe es in jedem Fall zu wenige.