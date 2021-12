Die neue Regierung hat sich festgelegt. „Anstelle der bisherigen Grundsicherung (Hartz IV) werden wir ein Bürgergeld einführen“. So steht es im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP. Die Ampelpartner machen sich also daran, die ungeliebte Sozialreform aus rot-grünen Tagen hinter sich zu lassen.

Mit diesem Versprechen waren sie in den Wahlkampf gezogen – wenn auch mit unterschiedlichen Vorstellungen davon, was Abkehr heißt. Während SPD („soziales Bürgergeld“) und Grüne („Garantiesicherung“) vor allem höhere Transferzahlungen und weniger Druck auf Erwerbslose im Sinn hatten, schwebte der FDP mit dem „Liberalen Bürgergeld“ ein Modell vor, das verschiedene Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld 2, die Kosten der Unterkunft oder das Wohngeld pauschal zusammenfasst.

Bürgergeld: Wo die Koalition eine Abkehr von Hartz IV plant

Obwohl die Konzepte sehr unterschiedlich sind, ist die Einigung geglückt, das Bürgergeld im Koalitionsvertrag fixiert. Doch was ist es nun: ein Neuanfang in der Sozialpolitik oder doch Etikettenschwindel? Wie viel Hartz IV steckt im neuen Bürgergeld?

So viel steht fest: Ein Grundeinkommen für alle ist es nicht. „Der Antragssteller muss belegen, dass er sich selbst nicht helfen kann. Das Bürgergeld ist nicht bedingungslos“, sagt Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Der Arbeitsmarktexperte kann in den Plänen der Koalition viel Positives erkennen. So begrüßt Schupp, dass der sogenannte Vermittlungsvorrang abgeschafft wird. Das Hartz IV-System war darauf ausgelegt, Menschen schnellstmöglich in Arbeit zu vermitteln. Betroffene mussten im Zweifel einen Helferjob annehmen – auch wenn eine Fortbildung für sie besser gewesen wäre. „Es ist nicht sinnvoll, Menschen in ungeliebte Tätigkeiten zu vermitteln“, sagt Schupp. Faktisch ist der Vermittlungsvorrang schon seit der Pandemie außer Kraft gesetzt, als viele Solo-Selbstständige ihren Beruf nicht mehr ausüben konnten und in die Grundsicherung fielen. Sie sollten unbürokratisch und ohne den Zwang, schnell irgendeinen Job anzunehmen, Hilfe erhalten.

Auch sonst behält die Koalition vieles von dem bei, was seit Corona gilt: Wer Bürgergeld bezieht, muss künftig in den ersten beiden Jahren weder aus einer zu großen Wohnung ausziehen noch sein Vermögen offenlegen. Das Schonvermögen – der anrechnungsfreie Teil auf die Grundsicherung – soll ohnehin erhöht werden. Außerdem plant die Ampel, Sozialleistungen aufeinander abzustimmen und sie, soweit es geht, zusammenzulegen. „Dass die Koalition Bürokratie abbaut und die Grundsicherung einfacher gewährt, ist vernünftig und auch finanzpolitisch der klügere Weg“, sagt Arbeitsmarktforscher Schupp. Zumal es bei den Mitwirkungspflichten bleibt. Wer sich verweigert, dem drohen – in welcher Form auch immer – Strafen.

Bürgergeld: Koalition will einjähriges Moratorium für Sanktionen

Die Sanktionen sorgten im Hartz-IV-System seit jeher für Kritik. Wer ein Jobangebot ablehnte, Termine beim Jobcenter ausfallen ließ oder eine Weiterbildungsmaßname abbrach, musste mit empfindlichen Strafen rechnen. In Extremfällen war es sogar möglich, den ganzen Regelsatz und die Mietkosten zu streichen. Das Bundesverfassungsgericht urteilte im Jahr 2019, dass diese Praxis der Sanktionierung teilweise verfassungswidrig ist. Kürzungen von 60 oder gar 100 Prozent dürfe es nicht mehr geben, so die Karlsruher Richter. Der Gesetzgeber war aufgerufen, eine neue Regelung zu finden – die allerdings noch aussteht. Auch die Ampel konnte sich darauf nicht verständigen, in ihrem Koalitionsvertrag hat sie lediglich ein einjähriges Moratorium für Sanktionen verhängt.

Holger Schäfer ist damit nicht zufrieden. Der Arbeitsmarktökonom vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sagt: „Sanktionen sind effektiv. Sie führen zu einer schnelleren Eingliederung in den Arbeitsmarkt.“ Zu einer ähnlichen Einschätzung kam auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit. Es ist gut möglich, dass die Ampel die Sanktionen – wie vom Verfassungsgericht gefordert – etwas entschärft. Aber im Kern daran festhält. Zumal auch das Bürgergeld in erster Linie darauf abzielt, Empfänger schnell wieder ins System einzugliedern. Dafür soll es leistungsfreundlicher ausgestaltet sein, bessere Zuverdienstmöglichkeiten bieten. „Das ist ein großes Plus“, sagt IW-Ökonom Schäfer. Bei Hartz IV waren maximal 100 Euro anrechnungsfrei, was dazu führte, dass es sich oft nicht gelohnt hat, mehr zu arbeiten. Wie eine neue Regelung aussieht? Dazu schweigt die Ampel.

Auch an einer anderen entscheidenden Stelle bleibt der Koalitionsvertrag unkonkret – nämlich bei der Leistungshöhe. Der Hartz-IV-Regelsatz soll im nächsten Jahr von 446 auf 449 Euro steigen. An der Berechnung gab es immer wieder Kritik. Das Existenzminimum werde künstlich klein gehalten, so der Vorwurf. Außerdem trifft die hohe Inflation Transferbezieher gerade mit voller Wucht. Die Frage, wie großzügig das Bürgergeld ausfallen soll, dürfte in der Regierung noch für Diskussionen sorgen. Was bislang jedenfalls über die neue Grundsicherung bekannt ist, deutet auf eine behutsame Weiterentwicklung von Hartz IV hin – und keinen radikalen Kurswechsel. IW-Forscher Schäfer drückt es so aus: „Es ist ein neuer Name, der dahinter steht. Und das ist vielleicht auch ganz gut“.