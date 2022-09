Von Krise zu Krise: Was die neuen Arbeitslosenzahlen für Berlin bedeuten

Im September sind die Arbeitslosenzahlen in Berlin etwas zurückgegangen. Unternehmen haben zu kämpfen, halten aber an ihren Belegschaften fest.

Hohe Preise, Sorge um die Energie- und Materialversorgung – auf dem Berliner Arbeitsmarkt ist davon nichts zu spüren. Im September ging die Arbeitslosigkeit nach einem Anstieg im August wieder leicht zurück. 180.274 Berlinerinnen und Berliner waren bei den hiesigen Arbeitsagenturen als arbeitslos registriert. Das waren 6279 Menschen weniger als im Vormonat und 10.161 Arbeitslose weniger als im September des vergangenen Jahres.

Carina Knie-Nürnberg, Geschäftsführerin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, nennt den Rückgang der Arbeitslosigkeit hier „saisonbedingt üblich“ und macht Hoffnung auf weiter sinkende Arbeitslosenzahlen: „Gastronomie, der Gesundheits- und Pflegebereich und auch das Handwerk haben weiterhin hohen Einstellungsbedarf“, sagt sie. Also alles gut?

Für Alexander Schirp, Vize-Chef der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, beweisen die stabilen Arbeitsmarktzahlen vor allem, welche Ausmaße der Arbeitskräftemangel in vielen Branchen angenommen hat. „Die Unternehmen in Berlin und Brandenburg kämpfen mit der Explosion ihrer Energiekosten und halten trotzdem an ihren Belegschaften fest“, sagt er. Wie ein Mühlstein liege die Unsicherheit vielen Firmen „um den Hals“, aber sie wollten unbedingt vermeiden, gut eingearbeitetes Personal zu verlieren. Auch bei der hiesigen Industrie- und Handelskammer wird „unverändert hohe Einstellungsbereitschaft der Berliner Unternehmen“ festgestellt. In energieintensiven Industriezweigen im Bereich der Lebensmittelerzeugung habe sich die Personalnachfrage allerdings etwas abgekühlt.

Dabei hat sich der Berliner Arbeitsmarkt noch immer nicht ganz von der Corona-Krise erholt, wie ein Vergleich mit dem September 2019 zeigt. Seinerzeit gab es in der Stadt 28.000 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote betrug 7,8 Prozent, heute liegt sie bei 8,9 Prozent. Und: Während damals gut 37.000 Berliner als Langzeitarbeitslose registriert waren, sind aktuell über 62.000 Menschen in der Stadt seit mehr als einem Jahr ohne Arbeit.

Bundesweit ging die Zahl der Arbeitslosen im September gegenüber dem Vormonat um 62.000 auf 2,486 Millionen zurück, die Arbeitslosenquote von 5,6 auf 5,4 Prozent.