Arcelor Mittal wartet auf EU-Entscheidung zu Fördermitteln

Eisenhüttenstadt -Für den Umbau zu einer klimaneutralen Produktion steht eine EU-Entscheidung für Arcelor Mittal am Standort Eisenhüttenstadt weiter aus. Nach Worten des Kommunikationschefs von Arcelor Mittal Deutschland, André Körner, fehlt noch die Genehmigung der EU-Kommission für das Investitionsvolumen für Bremen und Eisenhüttenstadt in Höhe von 1,9 Milliarden Euro. Körner mahnte am Mittwoch eine schnelle Genehmigung an. Spätestens im zweiten Quartal dieses Jahres müsse der Konzern eine Entscheidung treffen.