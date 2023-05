George H.W. Bush wollte keinen Triumphzug nach dem Fall der Berliner Mauer. Nun ehrt ihn die US-Botschaft mit einer Statue an exponierter Stelle.

Botschafter Robert Zoellick, US-Botschafterin Amy Gutman, Pierce Bush (Enkel von George H. W. Bush), und der CEO der Stiftung George & Barbara Bush, Max Angerholzer, bei der Enthüllung einer Bronzestatue von Präsident George H. W. Bush in Berlin am 10. Mai 2023.

Botschafter Robert Zoellick, US-Botschafterin Amy Gutman, Pierce Bush (Enkel von George H. W. Bush), und der CEO der Stiftung George & Barbara Bush, Max Angerholzer, bei der Enthüllung einer Bronzestatue von Präsident George H. W. Bush in Berlin am 10. Mai 2023. Emmanuele Contini

US-Botschafterin Amy Gutmann lud am Mittwoch zu einer Gedenkveranstaltung an einen großen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika: George H.W. Bush, der Ältere, wird künftig auf jeden blicken, der im US-Konsulat in der Clayallee ein Visum für eine USA-Reise abholen wird.

Gutmann sagte der Berliner Zeitung: „Mit der Statue ehren wir einen der wichtigsten Architekten der deutschen Einheit. George H.W. Bush hat die Einheit gemeinsam mit Bundeskanzler Helmut Kohl gestaltet. Er ist jedoch bewusst immer im Hintergrund geblieben und hat vielleicht gerade die Bindungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten so sehr gestärkt.“ Gerade für die Ostdeutschen sei die Errichtung der Statue auch ein Zeichen der Wertschätzung innerhalb der transatlantischen Gemeinschaft.

Gutmann sagte bei der feierlichen Enthüllung der 2,4 Meter hohen Bronzestatue: „Präsident George H.W. Bush stand für Demokratie. Er stand für Selbstbestimmung, individuelle Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. In dieser Zeit, in der wir gemeinsam die Ukraine gegen die brutale und rechtswidrige Aggression Russlands unterstützen, inspiriert er uns weiterhin dazu, für unsere Selbstbestimmung, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und ein geeintes und freies Europa einzutreten.“

Ebenfalls bei der Zeremonie anwesend sind Pierce Bush, Enkel von George H.W. Bush, Botschafter Robert B. Zoellick, leitender US-Verhandlungsführer von Präsident George H.W. Bush für die deutsche Wiedervereinigung und ehemaliger US-Handelsbeauftragter und Präsident der Weltbankgruppe sowie Max Angerholzer, CEO der Stiftung George & Barbara Bush.

Zoellick, der damals unter Außenminister Baker die Verhandlungen zur Wiedervereinigung geleitet hatte, sagte, Bush sei damals dafür kritisiert worden, weil er nicht „auf der Mauer getanzt“ habe. Doch der Präsident habe Rücksicht auf die Sowjetunion genommen, weil diese sich damals in einer fragilen Situation befunden habe und jede Provokation vermieden werden sollte.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte der Berliner Zeitung: „Ohne Bush hätte es die deutsche Einheit eher nicht gegeben. Das sollte im Bewusstsein der Deutschen verankert bleiben. Das Fenster war nur eine Weile offen, und Präsident Bush hat die Gelegenheit ergriffen.“