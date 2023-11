Arctic LNG-2: Warum sanktionieren die USA Russlands wichtiges Flüssigerdgas-Projekt?

Die USA haben am Donnerstag neue weitgehende Sanktionen gegen Russland verhängt, nicht zuletzt gegen den Energie- und Rohstoffsektor. Ein Blick auf die Liste macht neugierig und wirft Fragen auf: Warum geht Washington jetzt auch gegen Russlands wichtiges Flüssigerdgas-Projekt, Arctic LNG-2, und damit auch gegen den größten LNG-Lieferanten Novatek vor?

Arctic LNG-2: Russlands Prestigeprojekt, das selbst die Bundesregierung fördern wollte

Das Vorhaben, in der Arktis Erdgas zu fördern, in Flüssigerdgas zu verwandeln und bis zu rund 20 Millionen Tonnen davon jährlich in die Welt zu exportieren, geht auf das Jahr 2014 zurück. Zum Jahreswechsel oder Anfang 2024 soll die Produktion nach zehn Jahren Vorbereitung endlich starten. Die Bundesregierung überlegte sich noch vor drei Jahren ernsthaft eine Förderung des russischen Projektes, dessen gleichnamiger Betreiber, Arctic LNG-2, zu 60 Prozent Novatek gehört, dem zweitgrößten russischen Erdgasförderer.



Die restlichen 40 Prozent Anteile teilen sich nach wie vor mit jeweils zehn Prozent der französische Energiekonzern TotalEnergies, die chinesischen Unternehmen CNPC und CNOOC sowie das Konsortium Japan Arctic LNG aus Mitsui & Co. und Jogmec. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine stellten die meisten davon die Finanzierung des Projektes ein, seitdem ist Arctic LNG-2 ein lediglich russisch-chinesisches Projekt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Warum die USA das Flaggschiff-LNG-Projekt von Novatek sanktionieren, wird nicht näher begründet

Das Außenministerium der USA begründet die Aufnahme von Arctic LNG-2 in die Sanktionsliste lediglich mit dem Wunsch, Personen und Organisationen, „die mit den Kriegsanstrengungen Russlands und anderen bösartigen Aktivitäten in Verbindung stehen“, noch stärker ins Visier zu nehmen. Warum aber gerade das Flaggschiff-LNG-Projekt „des großen russischen Erdgasunternehmens“ Novatek in der russischen Arktisregion sanktioniert wird, wird nicht näher begründet.

Der Konzern mit Sitz in Westsibirien und in Moskau ist, anders als der Staatskonzern Gazprom, ein privates börsennotiertes Unternehmen. Dessen Vorsitzender und Hauptaktionär Leonid Michelson gilt wegen des geschätzten Vermögens von 22 Milliarden US-Dollar als Oligarch, positioniert sich jedoch unabhängig vom Kreml und wurde bisher nicht von der EU sanktioniert. Seine Kreml-Verstrickung lässt sich vermuten, ist aber nicht eindeutig. Werden in der EU Sanktionen verhängt, „müssen ausreichende Beweise vorliegen und sie müssen einstimmig beschlossen werden“, antwortet eine Sprecherin der EU-Kommission auf die Nachfrage der Berliner Zeitung, warum etwa Michelson oder Novatek-Projekte nicht auf der Sanktionsliste der EU stehen. Für die USA gelten wohl andere Regeln.

Fließende Bohrlochkopfausrüstung ist im Utrenneye-Feld abgebildet, der Ressourcenbasis für Novateks Arctic-LNG-2-Projekt. Itar-Tass/imago

Klar ist aber: Russische LNG-Exporteure, allen voran Novatek, verzeichnen nach dem starken Rückgang der Pipelinelieferungen von Gazprom Erfolge auch in Europa. Insgesamt sind die EU-Importe von russischem LNG zwischen Januar und Juli dieses Jahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021 um 40 Prozent auf 22 Millionen Kubikmeter Gas gestiegen, die wichtigsten Verbraucher sind Spanien, Griechenland und Belgien. Arctic LNG-2 würde Russland auch dabei helfen, bis 2035 einen Anteil von 20 Prozent am globalen LNG-Markt zu erreichen. Novatek-Chef Michelson sagte auf einer Konferenz in der usbekischen Stadt Samarkand, dass Katar, Russland und die USA in der Lage sein werden, den künftigen weltweiten Bedarf an LNG zu decken. Derzeit liegt der russische Marktanteil am weltweiten Export von LNG jedoch nur bei acht Prozent. Australien, Katar und die USA weisen jeweils 20 Prozent auf. Die USA sind dabei der größte LNG-Lieferant von Europa, wie die amerikanisch-europäische Taskforce für Energiesicherheit vor kurzem feststellte.

Novatek-Chef versteht die Sanktionen der USA als Zugeständnis

Die neuesten Sanktionen der USA bezeichnete Michelson am Freitag als „Einschätzung unserer Professionalität“ und vermutete, es stecke dahinter der Wunsch der USA, die hohen LNG-Preise aufrechtzuerhalten nach dem Motto „je weniger Projekte, desto höher die Preise“. Vermögenswerte der Betroffenen werden in den USA gesperrt, amerikanische Bürger dürfen keine Geschäfte im Zusammenhang mit dem Projekt haben. Aber auch die Auswirkungen auf das europäische Geschäft von Novatek wären nicht ganz bedeutungslos. Die Erfahrung der letzten Jahre, vor allem durch Nord Stream 2, zeigt jedoch, dass Sanktionen einer Wirtschaftsmacht wie den USA internationale Geschäfte in Europa durchaus schwieriger machen können, weil auch europäische Partner von Novatek um ihre guten Beziehungen mit den USA fürchten müssen.

Ein Schweißer ist bei der Arbeit im Utrenneye-Feld, der Ressourcenbasis für Novateks Arctic-LNG-2-Projekt. Itar-Tass/imago

Noch im Frühjahr dieses Jahres hat die EU-Kommission die europäischen Gasimporteure dazu aufgerufen, die Lieferverträge zum russischen LNG zu beenden oder nicht zu verlängern. Genauer hat die EU-Energiekommissarin Kadri Simson im März bei einem Treffen der EU-Gesetzgeber an die EU-Staaten appelliert, kein Flüssigerdgas aus Russland mehr zu beziehen: „Wir können und sollten russisches Gas so schnell wie möglich vollständig abschaffen und dabei unsere Versorgungssicherheit im Auge behalten.“ Fragt man die Kommission nun, welche Folgen die aktuelle Sanktionslage für die LNG-Importe Europas haben könnte, heißt es nur: „Wir als Europäische Kommission sind nicht in der Position, das zu kommentieren.“

Die Entscheidungen über Sanktionen werden von den Mitgliedstaaten im Rat im Konsens getroffen, heißt es weiter aus dem Pressebüro in Brüssel. Die EU-Kommission spekuliere nicht über mögliche zukünftige Entwicklungen. Zudem sagt die Leiterin der deutschen Presseabteilung der EU-Kommission, Birgit Schmeitzner, dass die Liste der sanktionierten Personen und Unternehmen regelmäßig überprüft beziehungsweise überarbeitet werde. Die Beratungen darüber, wer neu auf die Liste gesetzt wird, finden jedoch vertraulich statt.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de