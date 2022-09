Aroniabeeren-Ernte läuft: Obstbauer erwartet weniger Ertrag Nach dem Start in die Apfelsaison werden in Brandenburg auch die Aroniabeeren geerntet. Die kleinen dunklen Früchte, die als sehr gesund gelten, bleiben aber... dpa

Aroniabeeren hängen an einem Strauch. Daniel Vogl/dpa/Archivbild

Paulinenaue -Nach dem Start in die Apfelsaison werden in Brandenburg auch die Aroniabeeren geerntet. Die kleinen dunklen Früchte, die als sehr gesund gelten, bleiben aber ein Nischen-Produkt in der Landwirtschaft.