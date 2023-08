Schwedens Politikerin rechnet mit deutscher Energiepolitik ab: „Atomausstieg nicht richtig“

Deutschland ist am 15. April dieses Jahres mit der Ausschaltung der letzten drei AKW endgültig aus der Kernenergie ausgestiegen. Im europäischen Ausland wird diese Entscheidung jedoch bespöttelt, vor allem in Schweden, wo die rechtskonservative Regierung wieder auf die Atomkraft setzt – trotz der früheren Pläne, die Atomkraft durch erneuerbare Energien zu ersetzen.

Die Erkenntnis, dass die Energiewende nicht unbedingt erneuerbar sein muss, um fossilfrei zu sein, nehmen die Politiker aus Schweden nun zum Anlass, um über Deutschland herzuziehen. „Ich halte es nicht für richtig oder hilfreich, wenn Deutschland aus der Kernenergie aussteigt“, sagte die schwedische EU-Abgeordnete Sara Skyttedal von der Europäischen Volkpartei (EVP) neulich der Bild-Zeitung.

Schweden: Deutschlands Einfluss auf die Energiepolitik „nicht konstruktiv“

Deutschland hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres nach Angaben der Bundesnetzagentur zwar mehr Strom an die Nachbarn geliefert als importiert, doch seitdem überwiegt der Import, vor allem aus Frankreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Schweden. Der Kohle-Anteil an der deutschen Stromproduktion war zudem im letzten Jahr auf knapp ein Drittel gestiegen, was die Kritik an der deutschen Energiepolitik verschärfte. Aktuell wird laut der Bundesnetzagentur wieder weniger Strom aus der Kohle erzeugt, jedoch kritisiert die schwedische Politikerin: „Der leichtfertige Ausstieg aus der Kernenergie überschattet alle Investitionen in erneuerbare Energien, denn der CO₂-Fußabdruck der Kohle bleibt.“ Insofern Deutschland zur Skepsis gegenüber der Kernenergie in Europa betrage, sei sein Einfluss auf die europäische Energiepolitik aus ihrer Sicht „nicht sehr konstruktiv und verantwortungsvoll“.

Die Berliner Zeitung hat zuvor über die schwedische Energiewende berichtet. Der neue Fokus der Politik heißt: 100 Prozent fossilneutraler statt 100 Prozent erneuerbarer, oder grüner Strom. Nicht nur der Ausbau erneuerbarer Energien wird gefördert – auch für die Atomkraftwerke gibt es jetzt großzügige Kreditgarantien. So will Schweden die Verdoppelung des Strombedarfs auf rund 300 Terrawattstunden (TWh) bis 2040 decken und bis 2045 Netto-null-Emissionen erreichen. Zehn neue Atomkraftwerke werden dafür geplant, laut Syttedal „notwendig und längst überfällig“. Sonst könne Schweden seine Energieziele nicht erreichen.

Die 37-Jährige ist davon überzeugt, dass moderne nukleare Prozesse zudem nur minimale Abfallmengen erzeugen würden und sicher seien. „Es ist an der Zeit, diese Tatsache anzuerkennen und mit den Vorurteilen der Vergangenheit aufzuräumen“, betonte die Schwedin im Bild-Interview. Deutschland sei für sie an dieser Stelle kein Vorbild für die Welt, aber die deutschen Bemühungen im Bereich der erneuerbaren Energien könnten „sicherlich eine Quelle der Inspiration sein“, fügte die Politikerin versöhnend hinzu.

Neue Atomkraftwerke für Deutschland? Das sagen die Experten

Könnte der schwedische Weg auch in Deutschland funktionieren? Der Ingenieur und Professor für erneuerbare Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Dr. Volker Quaschning, berechnete zuvor für die Berliner Zeitung: Möchte Deutschland ähnlicherweise die Hälfte seines Gesamtenergiebedarfs durch die Kernenergie decken, bräuchten wir jetzt etwa 100 neue Kernkraftwerke. Der Primärenergieverbrauch in Schweden liegt bei gut einem Sechstel des deutschen Verbrauchs, und trotzdem würde das Land eine große Zahl an Kernkraftwerken benötigen. „Diese müssten in den nächsten 15 Jahren ans Netz gehen: Eine reine Illusion.“ Zudem seien die Kernkraftwerke erheblich teurer als erneuerbare Energien.

Der Diplom-Ingenieur für Energie- und Verfahrenstechnik Dr. Dr. Håvard Nymoen kritisierte seinerseits indirekt den Mangel an Alternativen zu den Erneuerbaren Energien in Plänen der Bundesregierung. Es werde sehr herausfordernd sein, die Klimaziele auf diese Weise zu erreichen, so Nymoen.

