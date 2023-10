Siemens Energy: Joe Kaeser verteidigt Atomkraft-Geschäfte mit Rosatom in Ungarn

Siemens Energy hält an laufenden Verträgen mit dem russischen Atomkonzern Rosatom fest. Projekte, die sich noch im Bau befinden und außerhalb von Russland fertiggestellt werden, beliefert Siemens Energy auch weiterhin mit Bauteilen. Das bestätigte der frühere Vorstandsvorsitzende von Siemens, heute Aufsichtsratschef von Siemens Energy, Joe Kaeser, in einem Interview mit der Zeitung Welt am Sonntag.

Siemens Energy zum AKW-Bau in Ungarn: „Die Alternative wäre, dass Chinesen einspringen“

Deutschlands führendes Unternehmen für Energietechnologien, das gerade mit finanziellen Problemen beim Windgeschäft zu kämpfen hat, ist beim Bau eines Kernkraftwerks in Ungarn, Paks 2, für die Lieferungen der Sicherheitstechnik zuständig. Die Bauarbeiten begannen im August dieses Jahres und werden vom russischen Staatskonzern Rosatom durchgeführt. Der Konzern wurde trotz der russischen Invasion der Ukraine noch nicht von der EU sanktioniert: Dafür sind Frankreich und Ungarn immer noch zu sehr auf die Zusammenarbeit mit Rosatom angewiesen und könnten ein Veto einlegen. Die Forderungen des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) im April dieses Jahres, die zivile nukleare Zusammenarbeit mit Russland zu sanktionieren, haben bisher nichts Wesentliches gebracht.

Die Balance zwischen moralischen Werten und finanziellen Interessen eines Unternehmens zu halten, ist laut Kaeser ein schwieriges Thema. Es sei aber nicht ohne weiteres möglich, bestehende Verträge zu kündigen.



Kaeser sagt dazu: „Die Verträge wurden 2019 geschlossen und es gibt Nichtregierungsorganisationen, die von unserem Management verlangen, dass man diese gültigen Verträge nicht einhält und dann womöglich von einem EU-Staat auf nahezu unbegrenzte Summen verklagt wird. Die Alternative wäre übrigens, dass Chinesen einspringen und die Steuerung des Atomkraftwerks liefern, das deutlich näher an Deutschland liegt als damals Tschernobyl.“

Siemens Energy und Framatome haben Projekte mit Rosatom im Wert von Hunderten Millionen Euro

Laut einem Bericht der Umwelt- und Naturschutzorganisation Greenpeace haben das deutsche Unternehmen Siemens Energy und das französische Unternehmen Framatome Verträge im Wert von Hunderten Millionen Euro für Nuklearprojekte mit Rosatom abgeschlossen. Alle Projekte werden außerhalb von Russland umgesetzt. Aus dem Bericht geht hervor, dass Rosatom ohne die Technologie- und Wissenstransfers der europäischen Unternehmen seine Projekte wohl nicht realisieren könnte.

Dabei baut der staatseigene russische Konzern Rosatom nicht nur neue Reaktoren in Ungarn und in der Türkei, sondern ist vor allem für das militärische Nuklearprogramm in Russland verantwortlich und ist mit einem Marktanteil von 43 Prozent an der gesamten Produktionskapazität weltweit das Unternehmen, welches mit Abstand am meisten Uran anreichert. Angestellte des Unternehmens sollen der russischen Armee darüber hinaus geholfen haben, das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja einzunehmen.

Siemens Energy versus Gazprom: Streit um Gasturbinen

Die Zusammenarbeit von Siemens Energie mit Rosatom ist nicht das einzige Beispiel der Geschäfte mit Russland im Technologiesektor. Im letzten Sommer sorgte der Streit von Siemens Energy mit dem staatlichen Energiekonzern Gazprom um Gasturbinen für Nord Stream für Aufsehen. Gazprom rechtfertigte den allmählichen Stopp der Gaslieferungen über Nord Stream nach Europa mit der ausbleibenden Lieferung der in Kanada gewarteten Gaspumpeneinheiten von Siemens Energy.



Der Aufsichtsratschef Joe Kaeser konterte den Vorwurf. „Selbst wenn es so wäre, würde das niemals rechtfertigen, den Gasfluss so stark zu drosseln, erklärte Kaeser in einem Interview. „Da muss es einfach eine politische Motivation geben, das geht gar nicht anders.“ Im Endeffekt stellte Gazprom komplett die Lieferungen über die Gaspipeline ein, bis sie im September 2022 von unbekannten Tätern sabotiert wurde.



