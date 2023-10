„Das ist ein großer Sieg für Frankreich“: Deutschland gibt im Streit um Atomstrom nach

Seit Monaten planen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine neue Strommarkt-Reform. Eine Einigung schien in weiter Ferne, da die Haltung zur Kernenergie zwischen Deutschland und Frankreich weit auseinanderlagen.



Doch jetzt wurden die deutsch-französischen Differenzen beiseitegelegt. Frankreich wird auch in Zukunft auf Kernkraft setzen – die französische Regierung spricht von einem Sieg.

Frankreich: Atomstrom wird auch weiterhin staatlich gefördert

In einer Erklärung des Élysée-Palasts, die in der französischen Zeitung Liberation veröffentlicht wurde, heißt es: „Dies ist heute ein großer französischer Sieg.“ Es sei gelungen, die Verbraucher und die Industrie mit wettbewerbsfähigen Kosten zu versorgen. „Wir haben das Ziel erreicht, das sich der Präsident der Republik gesetzt hatte, nämlich die Franzosen und die Unternehmen zu schützen, die Kaufkraft und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten“, hieß es weiter aus Paris.

Der Élysée-Palast betont, dass diese Vereinbarung dem staatlichen Stromerzeuger Electricité de France (EDF), einer der größten börsennotierten Kernkraftunternehmen weltweit, auch die Mittel geben wird, um seine Projekte im Atomsektor zu finanzieren. Insbesondere die vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron angekündigten sechs EPR-Druckwasser-Reaktoren sollen staatlich gefördert werden.

Neue Investitionen in die Produktion von kohlenstofffreiem Strom sollen in Zukunft über sogenannte Differenzverträge erfolgen und zu einem Preis, der vom Staat garantiert wird. Differenzverträge (Contracts of Difference, CfD) dienen in erster Linie zur Absicherung eines schwankenden oder unsicheren Preises. Unter CfDs gibt es deshalb keine Anreize, auf steigende Strompreise zu spekulieren und diese in Gebote miteinzuberechnen. Die Erlöse des Anlagenbetreibers sind ebenfalls abgesichert. Unternehmen, die auf ein Eigenkapital zurückgreifen können, erhalten gegenüber kleineren Akteuren jedoch einen Wettbewerbsvorteil.

Zudem will Frankreich einen neuen Mechanismus einführen, bei dem Stromerzeuger erzielte Mehreinnahmen an den Staat abgeben müssen. Anschließend wird dieses Geld umverteilt. „Das gesamte auf diese Weise eingenommene Geld wird an die Verbraucher weitergegeben, was diesen ermöglicht, ihren Strom zu den tatsächlichen Produktionskosten und nicht zum Marktpreis zu bezahlen“, so der Élysée-Palast in einem Brief am Dienstagabend.

Der „Erhalt der französischen Atomkraft“ ist vorerst gesichert

Agnes Pannier-Runacher, Frankreichs Ministerin für die Energiewende, sagte gegenüber der französischen Zeitung Liberation: „Es ist fertig! Nach einem Tag abschließender Diskussion wurde zwischen den 27 Mitgliedstaaten eine Einigung über die Reform des europäischen Strommarktes erzielt. Für die Verbraucher, für massive Investitionen in erneuerbare Energien und für den Erhalt der französischen Atomkraft.“



Die französische Regierung strebt Regelungen an, die es ermöglichen, die Stabilität des staatlich kontrollierten Unternehmens EDF zu erhöhen und gleichzeitig neue Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen, um die Lebensdauer ihrer Kernreaktoren zu verlängern.



