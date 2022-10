Auch Onlinehandel leidet unter schlechter Konsumstimmung Nicht nur im stationären Handel, auch beim Einkaufen im Netz sind die Umsatzzahlen zwischen Juni und September zurückgegangen. Eine Besserung ist laut Branch... dpa

ARCHIV - Schnell ab in den Warenkorb und bestellen? Die Umsatzzahlen im Onlinehandel sind zuletzt zurückgegangen. ldenbrand/dpa picture alliance / Karl-Josef Hi

Berlin -Auch der Onlinehandel leidet unter der schlechten Konsumstimmung in Deutschland. Zwischen Juni und September lagen die Umsätze im E-Commerce mit 19,8 Milliarden Euro um 10,8 Prozent unter dem Vorjahresniveau, wie der Branchenverband bevh am Mittwoch mitteilte. In den ersten neun Monaten insgesamt lagen die Umsätze mit 64,5 Milliarden Euro um 4,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau.