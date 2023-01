Auch Laborfleisch soll es geben: Berliner Großmarkt will von Moabit ins moderne Tegel

Der Berliner Großmarkt ist in einem maroden Zustand und der Zeit hinterher. Die gestiegene Miete belastet die Händler. Wäre ein neuer Standort in Tegel eine Lösung?

Der Berliner Großmarkt in Berlin-Moabit, welcher die Hauptstadt und das Umland mit frischen Lebensmitteln versorgt, befindet sich in einem desolaten Zustand. Die maroden Gebäude, Straßen und weitere Infrastruktur aus den 1960er-Jahren wurden kaputtgespart.

Der Berliner Senat will mit einer Sanierung des Umschlagplatzes, auf dem rund 800.000 Tonnen Ware mit einem Umsatz von 1,5 Milliarden Euro jährlich gehandelt werden, den aktuellen Standort retten. Doch wäre das die beste Entscheidung?

Mieterhöhungen nach elf Jahren plötzlich im zweistelligen Bereich

Hüseyin Akin ist ein erfahrener Händler. Mit seinem Unternehmen GSM Import-Export verkauft er Obst hauptsächlich aus den Niederlanden im Berliner Großmarkt, beschäftigt 20 Mitarbeiter und macht einen jährlichen Umsatz von rund 80 Millionen Euro. Seit der Pandemie falle es ihm deutlich schwerer als früher, beklagt Akin im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Zum einen würden ihm weitere Mitarbeiter fehlen, zum anderen leidet er wie viele unter der Inflation.

Da die Fruchthof Berlin als Verwaltungsgenossenschaft ihre Verkaufsfläche auf dem Berliner Großmarkt zu einer Indexmiete (steigt mit der Inflation) beziehe, würden die Kosten von Akin gerade rapide steigen. Der Händler müsse 5000 Euro Mehrmiete an den Kunden weitergeben. Da dies hauptsächlich Berliner Supermärkte sind, heißt das für den Endverbraucher: Das Obst wird teurer.

Raffael Scirillo geht es ähnlich. Sein Vater betreibt seit 1992 einen Obst- und Gemüsehandel mit Importen aus Italien, auch unter dem Dach von Fruchthof am Berliner Großmarkt. Die Mietsteigerungen bedeuten bei ihnen 2200 Euro Mehrkosten: Statt 7000 Miete für die 280 Quadratmeter Verkaufsfläche und Lager müssen bald 9200 Euro gezahlt werden. Eine Preissteigerung von satten 31 Prozent. Auch die Scirillos haben keine andere Möglichkeit, als die Mehrosten an die Berliner Gastronomiebetriebe, ihre Kunden, weiterzugeben.

Fruchthof Berlin steht ihren Mietern zur Seite. „Das ist ein dickes Brett, was wir da bohren müssen“, sagt ein Sprecher der Berliner Zeitung. Denn die letzte Mieterhöhung, basierend auf dem Verbraucherpreisindex, gab es 2011. Damals um schlappe fünf Prozent, was „nachvollziehbar“ gewesen wäre. Doch jetzt gibt es Mieterhöhungen im zweistelligen Bereich. Fruchthof Berlin müsse jetzt 400.000 Euro mehr an Miete blechen und sieht sich gezwungen, das an die Mieter weiterzugeben. „Es ist eine Katastrophe für uns und die Händler“, so der Sprecher.

„Die Konsequenz wären Schließungen“

Steigende Kosten, gekoppelt an den schlechten energetischen Zustand der Gebäude, stellen die Händler gleichzeitig vor die Frage: Wie sieht die Zukunft aus? Dass es dazu noch keinen Raum mehr für zusätzliches Wachstum und zunehmende Probleme wie die hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards gibt, verschlechtert die Lage weiter. Eine Lösung für die vielen Probleme muss her.

Die Betreibungsgesellschaft Berliner Großmarkt GmbH, deren Aufsichtsrat sich zum Großteil aus Vertretern des Berliner Senats zusammensetzt, will das Problem durch Neubau und Sanierung der Gebäude über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren bei laufendem Betrieb lösen. Fruchthof Berlin und die Beusselmarkt eG, die Interessen aller Händler des Berliner Großmarktes vertritt, sehen in diesem Plan jedoch einige Mängel. Denn neben unkalkulierbaren Baukosten und Planungsrisiken würden tiefgreifende Baumaßnahmen bei laufendem Betrieb zu erheblichen Einschränkungen des Geschäftsbetriebes führen, sagt ein Vertreter der Beusselmarkt eG der Berliner Zeitung: „Die Konsequenz wären Schließungen“.

Ein neuer Komplex in Tegel für mehr Wandel

Fakt ist: Fruchthof Berlin hat als der größte Player für Obst und Gemüse bereits einen ganz anderen Plan, nämlich Expansion. Zusammen mit der Beusselmarkt eG soll es nach Tegel gehen. Auf dem riesigen Areal des ehemaligen Flughafens sehen die beiden Genossenschaften Platz für ein neues Wirtschaftsquartier in der Lebensmittelbranche. Den entsprechenden Plan hat die Beusselmarkt eG am Dienstag auf dem Gelände des Marktes vorgestellt.

Der Komplex soll dem Wandel von der konventionellen Landwirtschaft hin zu urbaner Lebensmittelproduktion und Agri-Tech-Lösungen, wie zum Beispiel dem Vertical-Farming, das sogenannte In-vitro-Fleisch, also Laborfleisch, und pflanzenbasierten Molkerei- und Fleischproduktalternativen Raum bieten. Durch den Aufbau einer zentralen Logistik zur Reduzierung der Emissionen im Individualverkehr soll außerdem die Verkehrswende vorangebracht werden. Man wolle Regionalität ausbauen und einen Erzeugermarkt aufbauen, um die Handelsaktivitäten zwischen regionalen Erzeugern, insbesondere aus Brandenburg und dem Berliner Großmarkt, zu vertiefen, sagt der Sprecher von Fruchthof Berlin der Berliner Zeitung. Damit könnte der Anteil regionaler Produkte am Markt signifikant erhöht werden.

Das Ziel sei „ein moderner Großmarkt, der klimafreundlich und effizient arbeitet, sich baulich an den geltenden Vorschriften zur Zertifizierung richtet und alle Sortimente unter einem Dach vereint“.

Berliner FDP will das Projekt prüfen

Alle in der Beusselmarkt eG organisierten Unternehmen, Fruchthof Berlin und die Berliner Tafel unterstützen das Projekt. Man wolle zudem Arbeitsplätze schaffen und den Wirtschaftsstandort Berlin stärken, um neue Maßstäbe im Bereich urbane Landwirtschaft und Versorgung zu setzen, sagt der Vertreter der Beusselmarkt eG. Er nennt auch einen anderen Vorteil im Fall der Umsiedlung: Sollte der Plan realisiert werden, könnten auf dem jetzigen Grundstück des Berliner Großmarktes rund 3500 Wohnungen für rund 7000 Menschen entstehen. Dazu gebe es noch ausreichend Platz für Gewerbe, Erholungsflächen und soziale Einrichtungen.

Doch ob der Plan tatsächlich realisiert wird, steht noch in den Sternen. Die Politik muss sich mit dem Projekt zunächst erst befassen. Vorsitzender der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, ist der Idee gegenüber allerdings aufgeschlossen. „Ich halte es für wichtig, dass wir die Chancen für das Projekt prüfen und dem Berliner Großmarkt die Relevanz geben, die er verdient hat“, sagte Czaja der Berliner Zeitung.

