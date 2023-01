Auf der Sonnenseite: Solaranlagenvermieter Enpal bekommt 215 Millionen Euro

Wenngleich Investoren von Risikokapital wegen gestiegener Zinsen und unsicherer Wirtschaftslage vorsichtiger geworden sind und ihr Geld derzeit eher zusammenhalten, sind ihnen vermutete Chancen noch immer eine Beteiligung wert. Den Beweis dafür liefert das Berliner Solarenergie-Start-up Enpal. Nachdem das 2017 gegründete Unternehmen von Kapitalgebern bislang bereits mit mehr als 450 Millionen Euro versorgt wurde, gab die Friedrichshainer Firma am Dienstag den Abschluss einer weiteren Finanzierungsrunde über 215 Millionen Euro bekannt. Der Firmenwert soll dabei auf mehr als zwei Milliarden Euro gestiegen sein. Vor gut einem Jahr war Enpal nicht einmal halb so teuer.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist es, Solaranlagen auf den Dächern von Eigenheimen zu installieren und diese an die Hausbesitzer für 20 Jahre zu vermieten. Während dieser Zeit kümmert sich Enpal um Wartung und Betrieb der Anlage. Nach Ablauf der Vertragsdauer wird die Anlage dann für einen Euro Eigentum des Hausbesitzers.

„Wir sind begeistert, die weltweit führenden Cleantech-Investoren an Bord zu haben, die unsere Mission unterstützen, grüne Energie einfach, erschwinglich und für jeden Haushalt zugänglich zu machen“, sagt Firmenchef und -gründer Mario Kohle. Der 38-Jährige, der aus Strausberg stammt und Enkel des früheren DDR-Fußballnationalspielers Horst Kohle ist, will nach eigenen Angaben „Solarzellen auf jedes Dach, eine Batterie in jedes Haus und ein Elektrofahrzeug mit Wallbox vor jede Tür stellen“.

Angeführt wurde die neue Finanzierungsrunde von dem Investment-Unternehmen TPG Rise Climate aus Kalifornien, das erstmals in Enpal investierte. Auch die ebenfalls in Kalifornien ansässige Westly Group, die bereits Tesla zu Wachstum verholfen hatte, ist neu bei der Berliner Firma. Darüber haben bestehende Investoren wie etwa der japanische Softbank-Konzern ihr Engagement noch einmal erhöht.

In diesem Jahr sollen monatlich mehr als 2000 Anlagen installiert werden

Die Aussichten auf gute Erträge stehen tatsächlich nicht schlecht. Laut Financial Times ist Enpal das am schnellsten wachsende Energieunternehmen in Europa. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen seinen Umsatz auf 400 Millionen Euro nahezu vervierfacht und zugleich erstmals einen gesunden Gewinn erwirtschaftet. In diesem Jahr soll die Profitabilität ausgebaut werden, während ein Umsatz von wenigstens 800 Millionen Euro angepeilt wird. Monatlich sollen weit über 2000 Solaranlagen installiert werden.

Die frische Kapital will Enpal vor allem nutzen, um in neue Märkte zu expandieren. Zudem sollen neue Produkte angeboten werden. In der Friedrichshainer Firmenzentrale denkt man beispielsweise schon seit einiger Zeit darüber nach, neben Solardach, Speicher und Wallbox auch E-Autos zu vermieten.