Auftragseingang im Maschinenbau stagniert 6 Prozent weniger Order aus dem Inland, aber 2 Prozent mehr aus dem Ausland. Der VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers ist's insgesamt zufrieden. dpa

ARCHIV - Ein neuartiges Flugzeugtriebwerk vom Typ Rolls-Royce Trent XWB. Deutschlands Maschinenbauer haben gut zu tun. d/dpa Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbil

Frankfurt/Main -Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges dämpfen die Geschäfte der Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland. Bereinigt um Preiserhöhungen (real) stagnierte der Auftragseingang im August im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Branchenverband VDMA am Dienstag in Frankfurt mitteilte.