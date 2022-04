Nach Spanien, Frankreich oder in die USA: Immer mehr Rentner entscheiden sich dazu, ihren Ruhestand im Ausland zu verbringen. Rund 248.000 Deutsche bezogen 2020 laut der Deutschen Rentenversicherung ihre Rente im Ausland. Das sind rund 20 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. In südlichen Ländern locken mehr Sonnenstunden und vielerorts sind auch die Lebenshaltungskosten geringer. Deutschland liegt hier knapp über dem EU-Durchschnitt. Senioren, die auswandern, bekommen die gesetzliche Rente weiterhin aus Deutschland überwiesen. Allerdings kann ein Umzug ins Ausland für den einen oder anderen auch teuer werden: So kann die Rentenzahlung in Einzelfällen gemindert werden, auch steuerlich hat ein solcher Schritt Konsequenzen.

Wann kann die Rente bei einem dauerhaften Aufenthalt im Ausland gemindert werden?

Ob sich überhaupt etwas ändert, kommt als Erstes darauf an, wie lange sich jemand im Ausland aufhält. Bei weniger als sechs Monaten bleibt alles wie gehabt und die Rentenversicherung überweist die Zahlungen ganz regulär. Ab sechs Monaten gilt ein Umzug als dauerhaft.

Als Zweites ist entscheidend, wo jemand seinen Lebensabend verbringen will. Bei einem Umzug in ein anderes EU-Land sowie nach Liechtenstein, Island, Norwegen oder in die Schweiz kann in aller Regel weiterhin die volle Rente bezogen werden. Ausnahmen kann es geben, wenn der Rentenanspruch auch ausländische Zeiten beinhaltet.

Liegt der neue Wohnsitz hingegen außerhalb der EU oder einem Land, mit dem Deutschland kein Sozialversicherungsabkommen geschlossen hat, könne es zu Einschränkungen kommen, sagt Gundula Sennewald, Sprecherin der Deutschen Rentenversicherung.

Das gilt insbesondere auch für geförderte Renten wie Riester: Während Rentner, die ihren Ruhestand im EU-Ausland oder dem europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verbringen, ganz normal ihren Riester-Vertrag weiterführen können und darauf auch Steuern zahlen, müssen Auswanderer in einem Land außerhalb der EU oder des EWR, also beispielsweise in den USA oder auch der Schweiz, die komplette Förderung aus Zulagen und Steuervorteilen zurückzahlen. Hintergrund ist, dass in diesen Ländern keine Steuer auf die Riester-Rente anfällt. „Die Rückzahlung der Zulagen und der Steuerermäßigung wird in der Regel vollkommen automatisiert über den Anbieter des Riester-Vertrags abgewickelt“, erklärt Sennewald.

Eine weitere Einschränkung betrifft Bezieher von Erwerbsminderungsrenten. Wurde diese nicht nur aus gesundheitlichen Gründen gewährt, sondern weil wegen der Erwerbsminderung kein passender Arbeitsplatz gefunden werden konnte, wird die Rente im Ausland gekürzt oder gar nicht mehr gezahlt.

Wie wirkt sich ein Umzug ins Ausland auf die Steuer aus?

Deutsche Rentner, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen, sind in Deutschland „beschränkt steuerpflichtig“. Was gut klingt, ist in Wahrheit ein Nachteil. Denn die Bezeichnung bedeutet, dass deutschen Rentnern im Ausland kein steuerfreier Grundfreibetrag zusteht. Stattdessen müssen sie den steuerpflichtigen Teil ihrer Rente vom ersten Euro an versteuern. „Schon bei einer kleinen Rente fallen also Steuern an“, erklärt Christina Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).

Die beschränkte Steuerpflicht können Rentner nur dann umgehen, wenn sie mehr als 90 Prozent ihres Einkommens in Deutschland besteuern und nur einen kleinen Teil ausländischer Einkünfte haben. Oder die Einkünfte aus dem Ausland übersteigen nicht den Grundfreibetrag. 2022 liegt dieser bei 9984 Euro. In solchen Fällen können Rentner einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht stellen. „Dann wird der Auslandsrentner vom Fiskus genauso behandelt, als würde er in Deutschland leben“, so Georgiadis von der VLH.

Mit einer Reihe von Ländern hat Deutschland außerdem ein Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen, um eine zweifache Besteuerung zu vermeiden. Wer beispielsweise nach Belgien, Dänemark oder Großbritannien auswandert, zahlt weiterhin in Deutschland Steuern. Für deutsche Rentner in anderen Ländern wie Griechenland oder den USA gelten die dortigen Steuerregeln. Ob die Steuersätze dort günstiger für Rentner sind oder nicht, lasse sich nicht pauschal beantworten, so Georgiadis. „Die Steuersätze können sich je nach Land unterschiedlich zusammensetzen und teilweise innerhalb der Gemeinden variieren“, so die Expertin. Allerdings liegt Deutschland im Ländervergleich eher im oberen Drittel. Und die gesetzliche Rente wird nicht in jedem Land besteuert.

Was gilt es bei einem Umzug als Rentner ins Ausland in Bezug auf Versicherungen zu beachten?

Ob die deutsche gesetzliche Krankenversicherung bei einem Umzug ins Ausland weiterhin zuständig bleibt, hängt wieder vom Zielland ab. In EU-Staaten sowie Ländern des Europäischen Währungsraums sowie der Schweiz bleibt der Versicherungsschutz in der Regel bestehen. Das Gleiche gilt für die gesetzliche Pflegeversicherung. Allerdings herrschen länderspezifische Besonderheiten. Rentner sollten sich vorab beraten lassen. Das geht bei der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland (DVKA).

Wem muss ein Umzug ins Ausland mitgeteilt werden?

Damit die Rente auch im Ausland rechtzeitig auf dem Konto eingeht, müssen Bezieher dem Renten-Service der Deutschen Post oder dem Rentenversicherungsträger spätestens zwei Monate vor dem Umzug die neue Adresse sowie eine gegebenenfalls neue Bankverbindung mitteilen. Bei der Entscheidung, ob ein neues Konto eingerichtet wird, sollten Rentner bedenken, dass Bankgebühren und Wechselkursverluste anfallen können.

Darüber hinaus prüft die Rentenversicherung regelmäßig, ob die Rentenempfänger noch leben und verlangt jedes Jahr eine sogenannte Lebensbescheinigung. Damit die Rente weiterhin gezahlt wird, muss diese jährlich ausgefüllt und zurückgeschickt werden.