Auto1 will operativen Verlust eindämmen

Berlin -Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will in diesem Jahr seinen Verlust aus dem Tagesgeschäft deutlich senken und im vierten Quartal die Gewinnschwelle erreichen. So soll der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in diesem Jahr zwischen 60 und 90 Millionen Euro liegen, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Im vierten Quartal erwartet Konzernchef und Mitgründer Christian Bertermann, die Schwelle zum operativen Gewinn zu erreichen.