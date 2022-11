Autoabsatz im Oktober weiter im Aufwärtstrend Über 200.000 Neuzulassungen im Oktober, 16,8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dennoch machen sich Kraftfahrzeughersteller Sorgen. dpa

Berlin -Die Menschen in Deutschland haben im Oktober deutlich mehr Autos gekauft - die Industrie sorgt sich aber vor einer Rückkehr bisheriger Probleme. Im Oktober wurden 208.642 Neuzulassungen verzeichnet, ein Plus von 16,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das teilte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Donnerstag in Berlin mit. Die Zahl der neu zugelassenen SUV stieg um 20,1 Prozent. Fast jedes dritte neu zugelassene Auto gehörte zu dieser Klasse.