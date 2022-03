Tanken ist so teuer wie nie zuvor. Laut ADAC haben sich Super E10 und Diesel in den letzten zehn Wochen um rund 22 Cent je Liter verteuert. Bei Super E10 ist das eine Verteuerung um fast 14 Prozent, bei Diesel um fast 15 Prozent – die extreme Preissteigerung ist vor allem auch eine Folge des Russlandkriegs gegen die Ukraine. Das Autofahren wird also noch teurer. Für eine Pkw-Besitzer eine Gelegenheit, sich zu fragen: Lohnt sich das eigene Auto noch oder ist Carsharing für mich attraktiver?