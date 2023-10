Wie autonomes Fahren in China funktioniert: Neuer Bericht aus Peking

Wie soll man da nicht misstrauisch werden, schließlich bewegt man sich durch Peking, Hauptstadt des „Überwachungsstaates“ China: Vollgepackt mit Kameras, Videoaugen, Sende- und Empfangsanlagen, Messfühlern und allem möglichen Gerät, überspannen Metallkonstruktionen die Straßen und vor allem die Kreuzungen in Yizhuang New Town. Sie erinnern an die Mauttore europäischer Autobahnen.

Da liegt die Vermutung nahe, dass die inzwischen mehr als 100.000 Einwohner der Zukunftsstadt im Südosten Pekings voll überwacht werden. Hinzu kommt, dass in diesem hochmodernen Viertel mit vielen westlichen Besuchern zu rechnen ist. Obendrein kommen als womöglich interessante Beobachtungsobjekte die gut gebildeten Fachkräfte infrage, die in einem der inzwischen 20.000 Hightech-Betriebe, Forschungszentren und Start-ups ihren Arbeitsplatz haben.

Ein Kleinwagen nähert sich der Kreuzung, auf dem Dach ein Gehäuse voller Elektronik, aus dem eine Antenne ragt. Der Mann in der Kabine sitzt bequem zurückgelehnt, die Hände liegen mitnichten am Steuer. Ach ja, ein autonom fahrendes Auto – noch mit Kontrollperson an Bord. Andere Fahrzeuge rollen mit leerem Führerhaus vorüber. Sollte darin die eine plausible Erklärung liegen für all die Überwachungstechnik?

Das selbstfahrende Taxi: 80 Prozent billiger

Autonomes Fahren braucht zum Funktionieren und für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer Leit-, Kontroll- und Steuersysteme. Tatsächlich ein sachlicher Grund für die Datensammelei. Also: Misstrauen herunterdimmen und erst einmal die Zukunft bestaunen. China kämpft mit anderen, vor allem US-amerikanischen Unternehmen um die Weltführerschaft auf dem Gebiet des autonomen Fahrens. Und hier, in Yizhuang New Town, in der Beijing Economic-Technological Development Area (BDA), ist ein Kombattant beim fortgeschrittenen Aufwärmen zu beobachten.

Auf 225 Quadratkilometern Stadtgebiet dehnt sich die Pilotzone, dazu kommen 143 Kilometer Schnellstraßen, städtische Magistralen, die vor allem die Flugplätze der chinesischen Hauptstadt verbinden. Mehr als 300 vollständig softwaregesteuerte, fahrerlose Taxis kurven derzeit durch das Testgebiet und können mithilfe einer Smartphone-App oder des chinesischen Internets WeChat benutzt werden: 80 Prozent billiger als herkömmliche Onlinefahrdienste haben die Robotaxis bereits drei Millionen Passagiere befördert.

Der Fuhrpark der Experimentalfahrzeuge en miniature (v.l.n.r.): Bus, Straßenkehrmaschine, Taxi, Getränke- und Fishlieferwagen. In der hinteren Reihe die Lastkraftwagen. Maritta Tkalec/Berliner Zeitung

Außerdem gibt es Busse, Lastwagen und Straßenkehrmaschinen. Während der Hochphase der Pandemie erledigten im Dezember 2022 unbemannte Einkaufs- und Lieferfahrzeuge rund 200.000 Auftragsfahrten in ganz China und versorgten drei Millionen Leute. Man überlegt, so schrieb das Onlineportal China heute Ende August 2023 von der Weltroboterkonferenz in Peking, demnächst selbstfahrende Sanitätsfahrzeuge, Streifenwagen oder Zubringershuttles einzusetzen. Derzeit laufe die Test- und Probephase.

Logisch, dass das Forschungsinstitut für Smart Cities, auch für autonomes Fahren zuständig, seinen futuristisch-schicken Sitz in der Pilotzone Yingzhuang New Town hat. Eine Vertreterin des Instituts erläutert die aktuellen Aufgaben: Man erschließe schrittweise die Verkehrsmagistralen, vor allem die Verbindungen zwischen den beiden internationalen Flughäfen Pekings. Von Flugsimulatoren ähnelnden Stationen aus wird der Verkehr aus der Ferne überwacht, zum Beispiel, um bei ungewöhnlichen Ereignissen wie Unfällen eingreifen zu können.

Wichtiger als die Straße: die Künstliche Intelligenz

Sie führt Modelle jener Straßenkontroll-Installationen vor, die sensible Eurogemüter in Überwachungspanik versetzen, und zeigt Modelle der Autos „mit Augen und Ohren“. So sagt sie das. Ohne die sei es nicht möglich, die intelligenten Fahrzeuge und Straßen, ergänzt durch präzise Karten, zuverlässigen elektronischen Netzwerken und Echtzeit-Clouds zu einer technologischen Experimentierplattform auf Stadtebene zusammenzuschließen. Das 2019 gegründete Institut arbeite mit aller Kraft – und der Beteiligung Künstlicher Intelligenz – an der Erschaffung einer international erstrangigen Demonstrationszone für autonomes Fahren mit hochklassiger digitaler Infrastruktur in der Smart City.

Wie das System auf andere Länder oder auch chinesische Provinzstädte zu übertragen wäre, wo zum Beispiel andere Verkehrsregeln gelten oder Straße und Fußweg nicht genau abgegrenzt sind, werde diskutiert. Wichtiger als die Straßenverhältnisse sei allerdings die Qualität der einzusetzenden Künstlichen Intelligenz, sagt die Institutsvertreterin. Die derzeit zu behandelnde Kernfrage sei allerdings nicht der Export der Systeme, sondern die Sicherheit der Selbstfahrer im staugeplagten Peking. Der Weg: „Straßeninfrastruktur, Kartenmaterial und Auto jeweils optimieren und dann kombinieren.“

Aus Deutschland kommend fällt einem natürlich die Frage ein, was es für das Taxigewerbe und die Uber-Chauffeure bedeutet, wenn es auch ohne Fahrer geht. Beide würden verschwinden. Lösen diese Aussichten in China keinen Widerstand aus? Die simple Antwort: „Den technischen Fortschritt können wir nicht stoppen.“

Noch sind die Kosten für die Aufrüstung normaler Autos mit den notwendigen Sensoren hoch, hinzu kommen Gebühren für die Nutzung der Softwaresysteme. Das chinesische Maklerunternehmen Western Securities hat ermittelt, dass im Jahr 2023 etwa 360.000 in China produzierte Autos mit der Navigation-on-Autopilot-Funktion (NOA) ausgestattet sein werden. Nutzbar sind sie derzeit nur in Städten, die für NOA ausgestattet sind, also Peking, Schanghai, Shenzhen und Guangzhou.

„Wir gehen langsam voran“, sagt die Frau vom Forschungsinstitut, Gesetzgebung und Verkehrsregeln müssten angepasst werden. Schaut man in Fachforen nach, bekommt man einen Eindruck von chinesischer Langsamkeit in Technologiefragen. Offenbar findet derzeit ein Wettrennen mehrerer chinesischer Firmen um die Spitzenposition auf dem Markt statt: In den Hightech-Nachrichten der Internetseite Heise online kann man lesen, dass das chinesische Start-up für autonomes Fahren Haomo.AI seinen städtischen NOA-Dienst bis Ende Dezember 2024 in 100 chinesischen Städten zur Verfügung stellen will.

Im April erhöhte Huawei sein Ziel auf 45 Städte bis Ende 2023. Drei Tage später übertrumpfte das Unternehmen Li-Auto das Gebot auf 100 Städte bis Ende 2023. XPeng und Nio gingen wenig später noch darüber hinaus und sprachen von einer Ausweitung auf 200 Städte. Vom großen Wendepunkt, der 2024 erreicht sein könnte, ist die Rede.



Europa debattiert derweil über die Abkopplung seiner Hightech-Entwicklung von China. Es geht darum, die Risiken der Abhängigkeit zu verringern. Gut möglich, dass man stattdessen abgehängt wird – und sich die chinesischen Rücklichter immer weiter entfernen.



