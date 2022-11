Autos sollen am Stuttgarter Flughafen autonom parken können Das Auto allein auf Parkplatzsuche schicken und sich derweil anderen Dingen widmen: Was bislang klingt wie eine Szene aus „Knight Rider“, soll am Stuttgarter... dpa

Ein autonom parkendes Auto steht auf einer Abstell- und Abholfläche in einem Parkhaus am Stuttgarter Flughafen. Im Vordergrund rechts die für das autonome Parken nötige Kameratechnik von Bosch. Bernd Weißbrod/dpa

Stuttgart -Privatleute können künftig am Stuttgarter Flughafen ihr Auto fahrerlos auf Parkplatzsuche schicken. Ein von Bosch und Mercedes-Benz entwickeltes Parksystem hat dafür eine Zulassung erhalten, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Es handle sich um eine Funktion mit Fahrassistenzsystemen nach Level 4 - der zweithöchsten Stufe des autonomen Fahrens. Ziel sei, die Anwendung noch in diesem Jahr in Betrieb zu nehmen.