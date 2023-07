Bafin nimmt Anlageberatung unter die Lupe

Was kostet das Finanzprodukt - und passt es zu mir? Die Finanzaufsicht will wissen, ob Verbraucher bei der Anlageberatung darüber informiert werden. Die Erge...

ARCHIV - Die Bankenskyline in Frankfurt am Main: Im Auftrag der Bafin wurden 100 Testkäufe von Finanzprodukten in 16 Banken und Sparkassen durchgeführt. Boris Roessler/dpa