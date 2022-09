Bahn bereitet RE-1-Strecke für längere Züge vor Die Deutsche Bahn sowie die Länder Berlin und Brandenburg bereiten die Strecke des Regionalexpresses RE 1 Magdeburg-Berlin-Cottbus für längere Züge vor. Sie ... dpa

Berkenbrück -Die Deutsche Bahn sowie die Länder Berlin und Brandenburg bereiten die Strecke des Regionalexpresses RE 1 Magdeburg-Berlin-Cottbus für längere Züge vor. Sie starteten am Mittwoch am Bahnhof Berkenbrück den Ausbau der Bahnsteige entlang der Strecke, teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) mit. Zunächst sollen die Bahnsteige in Fangschleuse, Hangelsberg, Berkenbrück, Briesen, Jacobsdorf und Pillgram erweitert werden, damit dort längere Züge mit mehr Sitzplätzen für mehr Reisende halten können.