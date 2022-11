Bahn: Mit Bau des Instandhaltungswerks weiter im Plan Eines der wichtigsten Strukturwandelprojekte in der Lausitz, das DB-Instandhaltungswerk für ICE-4-Züge in Cottbus, nimmt weiter Gestalt an. Der Rohbau der er... dpa

Cottbus -Eines der wichtigsten Strukturwandelprojekte in der Lausitz, das DB-Instandhaltungswerk für ICE-4-Züge in Cottbus, nimmt weiter Gestalt an. Der Rohbau der ersten Werkhalle ist nach Unternehmensangaben fast fertig. Zeitnah sollen Dachstützen montiert werden, im Dezember sollen bereits die Fassadenarbeiten beginnen. Beim Bau des neuen Werks liege man weiter im Zeitplan, hieß es am Dienstag von der Deutschen Bahn.