Bahn: Normales Fahrgastaufkommen nach 9-Euro-Ticket Am ersten Wochenende nach Auslaufen des 9-Euro-Tickets kann die Deutsche Bahn einen weitgehend reibungslosen Verkehrsablauf vermelden. „Der Betrieb bei der D... dpa

Berlin -Am ersten Wochenende nach Auslaufen des 9-Euro-Tickets kann die Deutsche Bahn einen weitgehend reibungslosen Verkehrsablauf vermelden. „Der Betrieb bei der DB ist zum Wochenende und nach Abschluss des Streiks bei der Lufthansa ohne größere Beeinträchtigungen gestartet“, teilte ein Sprecher der Bahn am Samstag in Berlin mit. „Wir verzeichnen ein normales Fahrgastaufkommen.“