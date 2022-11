Bahn sichert Halte in Wittenberge und Ludwigslust Die Menschen in Wittenberge und Ludwigslust können mit dem nahenden Fahrplanwechsel öfter mit Fernverkehrszügen nach Berlin oder Hamburg fahren als zunächst ... dpa

Wittenberge -Die Menschen in Wittenberge und Ludwigslust können mit dem nahenden Fahrplanwechsel öfter mit Fernverkehrszügen nach Berlin oder Hamburg fahren als zunächst erwartet. Das Unternehmen Flixtrain hatte Zuschläge für fünf Zeitfenster auf der Strecke zwischen den beiden Großstädten bekommen und wollte dabei auf Halte verzichten. Inzwischen hat Flixtrain die Zeitfenster zum großen Teil zurückgegeben. Die Bahn springt nun kurzfristig ein - und steuert in den betroffenen Zeitfenstern auch Wittenberge in Brandenburg und Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern an, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Winter-Fahrplan der Bahn gilt ab dem 11. Dezember.