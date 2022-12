Bahnstrecke zum Jade-Weser-Port ausgebaut Am Jadebusen fließen Land und Nordsee ineinander - schwierige Voraussetzungen für eine Bahnlinie mit schwerem Güterverkehr. Doch die Bahn hat die Strecke neu... dpa

Bahnvorstand Berthold Huber (l-r), Gesamtprojektleiter Frank Heuermann, Staatssekretär Michael Theurer und Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies eröffnen symbolisch die modernisierte Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Oldenburg -Es ist eins der größten Infrastrukturprojekte im Nordwesten: Der Tiefwasserhafen Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven ist nun doppelgleisig und elektrifiziert an das Bahnnetz angebunden. Dafür wurden 70 Kilometer Bahnstrecke nach Oldenburg ausgebaut und modernisiert. Am Montag wurde die Strecke offiziell in Betrieb genommen.