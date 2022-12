Bahnstreik in Großbritannien: Warnung vor weiteren Störungen Es gibt erhebliche Störungen im britischen Bahnnetz, die sich wahrscheinlich bis Januar fortsetzen werden. Die Gewerkschaften fordern höhere Lohnsteigerungen... dpa

ARCHIV - 2022 gab es bei mehr als der Hälfte der Züge, die von den 15 wichtigsten Bahnhöfen abfuhren, Verspätungen oder andere Störungen. James Manning/PA/dpa

London -Zugreisende in Großbritannien müssen auch nach dem Ende eines mehrtägigen Streiks bei den Bahnen starke Nerven bewahren. Der Streckenbetreiber Network Rail warnte in der Nacht vor „erheblichen Störungen“ bis in den Januar hinein.