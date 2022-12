Balkonkraftwerke für eigenen Strom: Eine „große Sache“ für jeden Berliner?

Das Berliner Unternehmen SunCrafter will mit gebrauchten Plug-in-Solarmodulen für Balkons jedem Bürger die Energiewende ermöglichen. Doch wollen die Berliner das auch?

Es surrt, hämmert und kreischt in der Garage von MotorLab.Berlin in Alt-Treptow. Laserschneider und CNC-Werkzeuge schneiden sich durch Holz- und Metallplatten, auf dem Boden liegen Kabel und Platinen. Mehrere Start-ups teilen sich die Werkstatt des sogenannten Hardtech Innovation Hubs, eines Innovationszentrums für Tech-Unternehmen. Sie stellen unter anderem Lastenräder, autonome Lieferfahrzeuge und elektrische Motorpumpensysteme her.