EZB hebt den Leitzins an: US-Wirtschaft im Abstieg, und bei uns Deutschen?

Wie beeinflussen Notenbanken die Wirtschaft? Die EZB-Zentrale in Frankfurt am Main Helmut Fricke/dpa

Die amerikanische Notenbank Federal Reserve will die Wirtschaft nicht überfordern und legt deshalb eine Zinspause ein. Sie beschloss am Mittwochabend, den Leitzins in einer Spanne von 5 bis 5,25 Prozent zu belassen. Es ist die erste Atempause für die amerikanische Wirtschaft, nach zehn schnellen Zinserhöhungen, die die Fed seit März 2022 umgesetzt ist. Notenbank-Chef Jerome Powell begründete die Zurückhaltung aus „Vorsicht“, denn die Folgen der bisherigen Straffungen seien noch nicht voll spürbar.

Schon die Ankündigung Powells, weitere Zinserhöhungen seien in diesem Jahr möglich, riefen bei Investoren Rezessionssorgen hervor. Als Reaktion flohen Anleger in kurzfristige amerikanische Staatsanleihen. Die Renditen sogenannter Treasuries mit zweijähriger Laufzeit zogen an und kletterten auf einen Abstand von 90 Basispunkten im Vergleich zu langlaufenden zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen. Rentieren kurzfristige Staatspapiere höher als langfristige Anleihen, gehen die Märkte von einer nahenden Rezession aus. Denn wenn sich in der Wirtschaft Probleme anbahnen, sind Investoren weniger bereit dazu, den Vereinigten Staaten über zehn Jahre ihr Geld anzuvertrauen. Der höchste Rendite-Spread wurde zuletzt mit mehr als 100 Basispunkten im März gemessen, als die Bankenkrise in den USA mit der Pleite der Silicon Valley Bank begann.

EZB nimmt gezielt ein Rezessionsrisiko in Kauf

Die Europäische Zentralbank zog am Donnerstag nach. Der Rat der EZB einigte sich auf eine Erhöhung des Leitzinses um 0,25 Punkte auf vier Prozent. Die Inflation im Euro-Raum sei nach wie vor hoch und werde in diesem und im nächsten Jahr oberhalb des angestrebten Ziels von zwei Prozent liegen. Für das laufende Jahr geht die EZB von einer durchschnittlichen Inflationsrate von 5,4 Prozent aus, 2024 werde sie dann bei drei und 2025 bei 2,2 Prozent liegen – und in den Zahlen sind die größten Preistreiber Energie und Lebensmittel noch gar nicht mit eingerechnet.

Um die Inflation einzudämmen, nimmt die EZB Kollateralschäden in Kauf. Erklärtes Ziel ist es, die Nachfrage zu senken, um dadurch die Preissteigerungen zu dämpfen. Negative Auswirkungen machten sich bereits bemerkbar: „Die Kreditkosten sind stark gestiegen und das Wachstum der Kreditvergabe verlangsamt sich“, erklärte die Europäische Zentralbank.

Risiken für die deutsche Wirtschaft und das Bankensystem steigen

Laut Angaben des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) steigt das Rezessionsrisiko in Deutschland weiter an. Wesentliche Faktoren für die schlechtere wirtschaftliche Lage seien die schwache Auslandsnachfrage sowie die stark gestiegenen Hypothekenzinsen, teilte das IMK am Donnerstag mit. Die Auftragseingänge in der Industrie waren zuletzt abermals rückläufig. Auch die sinkende Zahl offener Stellen wirke sich mittlerweile aus.

Der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Mark Branson, warnte vor Belastungen für deutsche Banken durch steigende Zinsen. Das geringe Niveau der Kreditvorsorge im Bankensektor bereite ihm Sorgen, sagte er am Mittwochabend auf einer Bankenkonferenz. Die Kreditbranche sei bislang „mit einem blauen Auge durch die Zinsschockphase“ gekommen. Für einige Regionalbanken in den USA sei das Zinsänderungsrisiko lebensbedrohlich gewesen. Aber auch deutsche Institute seien noch signifikanten Zinsschocks ausgesetzt.



