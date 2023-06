Ohne ausreichende Kapitalpuffer sind Banken krisenanfällig. Doch statt die Rücklagen deutlich zu erhöhen, schüttet die Deutsche Bank Boni in Milliardenhöhe aus. Damit müsse Schluss sein, fordert die Bürgerbewegung Finanzwende.



Die Deutsche Bank hat in den vergangenen zehn Jahren mehr als 23,5 Milliarden Euro Boni an ihren Vorstand und ihre Mitarbeiter gezahlt, bei einer Eigenkapitalquote von gerade einmal 4,6 Prozent. Die Bürgerbewegung Finanzwende, die die Zahlen in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie ausgewertet hat, kommt zu dem Schluss: „Hätte die Bank das Geld nicht für Boni genutzt, sondern damit das Eigenkapital erhöht, hätte sie heute eine rund 42 Prozent höhere Eigenkapitalquote.“



Da die Deutsche Bank regelmäßig Milliardenboni ausschütte, sei sie für den Krisenfall nicht gewappnet. Angesichts der jüngsten Finanzmarkt-Turbulenzen, die im März durch die Pleite mehrerer amerikanischer Regionalbanken begann und auf die Schweizer Credit Suisse übergriff, könnte die Lage bei der Deutschen Bank Sorgen bereiten.

Ökonom kritisiert Bankensektor als „Selbstbedienungsladen“

Alfons Weichenrieder, Professor für Finanzwissenschaft an der Uni Frankfurt, teilte zum Beispiel im jüngsten Ökonomen-Panel des Ifo-Instituts und der FAZ mit: „Die bei der Credit Suisse gezahlten Boni trotz medio­krer Gewinne deuten darauf hin, dass der Sektor immer noch ein Selbstbedienungsladen ist, der im Zweifel auch zulasten der Steuerzahlerinnen geht.“



Und der frühere Vorsitzende der Monopolkommission, Martin Hellwig, ist der Meinung, das Scheitern der Credit Suisse hätte mit mehr Eigenkapital verhindert werden können. „Bei schärferen Eigenkapitalanforderungen hätte die Aufsicht wegen Verletzung der Anforderungen eingreifen können, lange bevor es als Solvenzproblem wahrgenommen wurde. Dadurch hätte sie mehr Spielraum gehabt, Kurskorrekturen zu fordern und durchzusetzen, ohne dass gleich das Risiko einer Krise im Raum gestanden wäre“, sagte Hellwig der Schweizer Handelszeitung.

Nach Auffassung der Bürgerbewegung Finanzwende sollten Banken keine Boni auszahlen dürfen, solange sie nicht stabil finanziert sind. Zehn Prozent Eigenkapital sind dabei nach Ansicht des Vereins das Minimum. „Ohne ausreichende Kapitalpuffer sind Banken krisenanfällig. Das Motto muss endlich lauten: erst Stabilität, dann Bonuszahlungen. Sonst erleben wir über kurz oder lang wieder, wie Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert werden“, heißt es vonseiten der Organisation.

Deutsche Bank: Hohe Boni sind Ausdruck starker Wettbewerbsfähigkeit

Was sagt die Bank dazu? Die Deutsche Bank erklärte auf Anfrage der Berliner Zeitung: „Die variable Vergütung der Bank basiert auf zwei Leitgedanken: Zum einen spiegelt sie die wirtschaftliche Situation der Deutschen Bank und ihrer Geschäftsbereiche wider. Zum anderen soll sie sicherstellen, dass die Bank ihre Mitarbeitenden weiterhin wettbewerbsfähig und entsprechend ihrer individuellen Leistung vergütet.“ Zudem weist das Finanzinstitut darauf hin, dass die Kapital- und Liquiditätsquoten der Bank jeweils deutlich über den regulatorischen Anforderungen lägen.

Die Verantwortung liegt also letztlich beim Staat. Nur wenn dem Finanzsektor strenge Regeln aufgelegt werden, kann auch das Risiko gemindert werden. In den USA ist man in dieser Hinsicht schon weiter als in Europa. Noch im Juni könnten die amerikanischen Regulierungsbehörden Eigenkapitalanforderungen für Großbanken von bis zu 20 Prozent vorschreiben, berichtete das Wall Street Journal Anfang des Monats. Die Notenbank Federal Reserve hatte im Mai erklärt, dass strengere Regeln für große Geldhäuser mit Aktiva von über 100 Milliarden US-Dollar gelten könnten.

In der Euro-Zone liegen die Positionen zu einer einheitlichen Einlagensicherung noch weit auseinander. „Die jüngsten Krisen im weltweiten Bankensystem zeigen, dass wir auf keinen Fall untätig bleiben dürfen“, sagte der EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis im Mai. Seit zehn Jahren arbeite man bereits an der Vollendung der europäischen Bankenunion, nun brauche es endlich eine deutliche Stärkung des Krisenmanagements. Die Bundesregierung lehnt die Pläne aber bislang ab.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de