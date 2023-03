Baubeginn für Lithiumfabrik: Starkes Signal In der Lausitzer Stadt Guben baut das kanadische Unternehmen Rock Tech in den kommenden Monaten eine Lithiumfabrik. Am Montag erfolgte der erste Spatenstich ... dpa

Symbolischen Spatenstich für den Baustart einer Lithiumfabrik des kanadischen Unternehmens Rock Tech teil. Patrick Pleul/dpa

Guben -In der Lausitzer Stadt Guben baut das kanadische Unternehmen Rock Tech in den kommenden Monaten eine Lithiumfabrik. Am Montag erfolgte der erste Spatenstich für eine Konverteranlage, in der künftig batteriefähiges Lithiumhydroxid für den Einsatz in der Elektromobilität hergestellt werden soll. Das Rohstoff- Unternehmen will am Standort im Spree-Neiße-Kreis rund 650 Millionen Euro investieren und 170 Arbeitsplätze schaffen. Bis 2030 soll die Hälfte der Rohstoffe aus dem Recycling von Altbatterien stammen.