Bauer gegen Großkonzern: Kläger will Verbrenner-Aus bei VW

ARCHIV - Landwirt Ulf Allhoff-Cramer macht den Autokonzern VW mitverantwortlich für Schäden an seinem Hof. Lino Mirgeler/dpa

Detmold (dpa) -In einem Klimaschutz-Streit zwischen einem Biobauern und dem Autokonzern Volkswagen gibt das Detmolder Landgericht am Freitag seine Entscheidung bekannt, wie es weitergeht. Mit der Klage will der Landwirt Ulf Allhoff-Cramer erzwingen, dass Volkswagen den Verkauf von Autos mit Verbrennermotoren in den kommenden Jahren stark runterfährt und 2030 ganz einstellt. VW hat eine Klageabweisung beantragt.