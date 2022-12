Bauernverband: Deutscher Bio-Markt erstmals geschrumpft Gemüse, Milch, seltener Fleisch: Beim Einkauf gehört „bio“ inzwischen für viele dazu - zumindest ab und zu und wenn nicht so viel teurer. Den Markt hat das b... dpa

ARCHIV - Aufgrund der Trockenheit und Hitze im Sommer werden die Erntemengen an Frischgemüse deutlich niedriger geschätzt als 2021. Sven Hoppe/dpa

Berlin -Das Geschäft mit Biolebensmitteln in Deutschland hat nach Branchenangaben in diesem Jahr wohl einen ungewohnten Dämpfer erhalten. „Der deutsche Öko-Markt schrumpfte 2022 zum ersten Mal in seiner Geschichte“, heißt es in einem Marktbericht des Deutschen Bauernverbands zum Jahreswechsel.