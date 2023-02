Bauindustrieverband Ost: Vonovia ist kein Einzelfall Die Stimmung in der Baubranche ist düster: Aufträge im Wohnungsbau werden gestrichen oder zurückgestellt. Auch die Bauindustrie in Ostdeutschland ist beunruh... dpa

Ein Bauarbeiter arbeitet auf einer Baustelle von einem neu gebauten Wohnhaus im Berliner Südosten.

Potsdam -Der Bauindustrieverband Ost befürchtet nach dem angekündigten Wohnungsbau-Stopp des Immobilienkonzerns Vonovia, dass weitere Unternehmen mit Auftragsstornierungen auf die Teuerung reagieren. „Vonovia ist so kein Einzelfall, wenngleich der Konzern aufgrund der Größe mit seiner Entscheidung ein Zeichen in den Markt sendet“, teilte der Verband in Potsdam der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Aufgrund hoher Baukosten und gestiegener Zinsen gebe des Auftragsstornierungen in Ostdeutschland. Für die bauausführenden Unternehmen könne es so zu Fällen von Kurzarbeit kommen, hieß es.