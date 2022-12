Baupreise so stark gestiegen wie seit 1992 nicht mehr Die Preise in der Baubranche in Berlin und Brandenburg sind in diesem Jahr so stark gestiegen wie seit 1992 nicht mehr. „Ursache für den enormen Anstieg ware... dpa

Berlin -Die Preise in der Baubranche in Berlin und Brandenburg sind in diesem Jahr so stark gestiegen wie seit 1992 nicht mehr. „Ursache für den enormen Anstieg waren Preissteigerungen sowohl für Roh- als auch für Ausbauarbeiten, die auf die steigenden Rohstoff- und Energiepreise zurückzuführen sind“, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mit. Demnach zogen die Baupreise etwa für den Wohnungsneubau in Berlin um durchschnittlich rund 16,5 Prozent an. In Brandenburg lag die Steigerung den Statistikern zufolge im Schnitt bei 18,1 Prozent.