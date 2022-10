Bauprojekt zeigt Herausforderungen des sozialen Wohnungsbaus Die Bundesregierung will pro Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen - doch dabei kommt es aus Sicht von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) auf mehr an als au... dpa

Berlin -Die Bundesregierung will pro Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen - doch dabei kommt es aus Sicht von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) auf mehr an als auf die Menge. „Wir müssen zum einen natürlich mehr Wohnungen bauen in Deutschland, die werden gebraucht von ganz vielen“, sagte sie am Mittwoch bei der Besichtigung eines Bauprojekts der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Howoge in Berlin. „Gleichzeitig müssen wir mit dem Blick auch auf den Klimawandel so bauen, dass wir Fläche sparen, dass nicht jede Generation immer mehr neue Flächen versiegelt.“