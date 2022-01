Wer bauen oder kaufen will, muss tiefer in die Taschen greifen. Die bislang historisch niedrigen Bauzinsen steigen wieder. Für den Traum vom Eigenheim bedeutet das: Die Finanzierungskonditionen für Neukunden dürften sich ebenso verschlechtern wie für Anschlusskredite.

Lange lagen die Bauzinsen jetzt auf sehr niedrigem Niveau. Der Kreditvermittler Interhyp registrierte für zehn- bzw. 15-jährige Zinsbindung Anfang 2020 die günstigsten Konditionen mit 0,74 bzw. 1,06 Prozent. Mittlerweile liegen sie bei 1,14 bzw. 1,43 Prozent. Und nach Einschätzung der Experten sollen sie im Laufe des Jahres weiter steigen. Doch wie sehr? Und wie sollten Immobilieninteressierte und Eigentümer mit laufender Finanzierung auf die Entwicklung reagieren?

Experten: Bauzinsen steigen 2022 voraussichtlich um 0,2 bis 0,5 Prozent

Zum Vergleich: Vor zehn Jahren betrugen die durchschnittlichen Bauzinsen laut Interhyp noch deutlich über drei Prozent. Da sind wir noch lange nicht und werden in diesem Jahr wohl auch nicht hinkommen, so liest sich zumindest die Einschätzung der Experten im aktuellen Bauzins-Trendbarometer der Interhyp. Mirjam Mohr, Interhyp-Vorständin für das Privatkundengeschäft sagt: „Wir erwarten einen leichten, aber merklichen Anstieg der Bauzinsen im Bereich mehrerer Zehntelprozentpunkte.“ Frank Siwek, Finanzierungsberater beim Kreditvermittler Dr. Klein, wird noch genauer: „Wir gehen für 2022 davon aus, dass der Zins zwischen 0,2 und 0,5 Prozent steigen wird.“

Um wie viel genau, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu zählen konjunkturelle Unsicherheiten – wie zurzeit durch die Corona-Pandemie. Aber auch eine hohe Inflation, die Entwicklung der Bundesanleihe und nicht zuletzt die Vorgaben der Europäischen Zentralbank (EZB). Zwar hat die EZB einer Zinswende zuletzt eine Absage erteilt, Marktbeobachter rechnen aber damit, dass die Finanzhüter ihre Maßgabe ändern, wenn sich die Inflationsrate weiter auf hohem Niveau hält. Die US-Notenbank Fed hat bereits reagiert und mehrere Zinsanhebungen für dieses Jahr angekündigt – auch das wird auf den europäischen und deutschen Markt wirken. Ein weiterer Gradmesser für die Entwicklung der Bauzinsen ist die zehnjährige Bundesanleihe. Steigt hier die Rendite, steigen in der Regel auch die Bauzinsen. Am Mittwoch ist die Rendite erstmals seit 2019 über null Prozent gestiegen.

Mehrbelastung für Verbraucher von über 12.000 Euro

Was das schon jetzt für Verbraucher bedeutet, hat die FMH Finanzberatung einmal aufgeschlüsselt: Wer beispielsweise angesichts der hohen Immobilienpreise 90 Prozent des Kaufes über einen Kredit finanzieren müsse, zahle zurzeit zwischen 1,01 und 2,04 Prozent Zinsen bei zehnjähriger Laufzeit. Der Durchschnittswert in diesem Segment liege damit bei 1,39 Prozent – 0,33 Prozentpunkte höher als im vorigen Jahr. Bei einem Darlehensbetrag von 400.000 Euro verursache das Mehrkosten von 12.100 Euro – bei gleicher Ratenhöhe bis zum Ende der Zinsbindung.

Parallel gehen auch die Preise für Immobilien weiter nach oben. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Kaufnebenkosten: Grunderwerbssteuer, Notar und Makler. Für diese Posten allein müssten Verbraucher mittlerweile 60.000 bis 100.000 Euro einkalkulieren, so Finanzierungsberater Siwek.

„Eine Auswirkung der Zinssteigerung wird sein, dass sich weniger Leute eine Immobilie leisten können“, so Siwek. So könnten auch Banken ihre Regularien dahingehend verschärfen, wer einen Kredit bekommt – sind die Zinsen höher, müssen auch die hinterlegten Sicherheiten höher sein. „Interessenten in der Baufinanzierung sollten ihr Vorhaben in Ruhe durchrechnen und sich beraten lassen“, sagt Siwek. „In jedem Fall rate ich, sich trotz der Nachrichten von steigenden Zinsen nicht verunsichern zu lassen.“

Lange Zinsbindung, Forward-Darlehen abschließen

Denn wer sich aktuell für eine Immobilie entscheidet, kann sich zumindest vor einer weiteren Zinssteigerung zu einem gewissen Grad absichern. „Wir empfehlen Kunden eine Zinsbindung von 15 bis 20 Jahren zu wählen, wenn es geht, auch länger“, so Siwek. Zwar kostet eine längere Zinsbindung auch mehr, dafür erkauft man sich Sicherheiten. Auch wenn niemand jetzt schon in irgendeiner Weise verlässlich sagen kann, wie die Lage in 15 oder 20 Jahren ist.

Allerdings haben alle Kunden von Immobilienkrediten ein Sonderkündigungsrecht nach mindestens zehn Jahren Laufzeit. Theoretisch könnten Kreditnehmer nach dieser Zeit zu einer anderen Bank zu anderen Zinssätzen umschulden.

Wer zurzeit bereits mitten in der Finanzierung steckt, sollte ebenso reagieren. „Anschlussfinanzierer sollten sich jetzt sputen und ein Forward-Darlehen abschließen“, rät die FMH Finanzberatung. Wenn die Zinsbindung demnächst ausläuft, können Kreditnehmer sich mittels Forward-Darlehen schon jetzt Zinsen für die Zukunft sichern. Auch das kostet einen Aufschlag. Diese seien aber vorerst noch sehr gering, heißt es in einer Auswertung von Mitte Januar der FMH Finanzberatung, die mit dem Fazit schließt: „Kaufinteressenten sollten die aktuellen Entwicklungen genau beobachten, aber nichts übers Knie brechen, da die Zinsen zwar steigen, aber sich nicht explosionsartig entwickeln.“ Lediglich für Anschlusskunden sei bei dem Abschluss eines Forward-Darlehens Eile geboten.