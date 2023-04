Beelitzer Spargelbauern sehen Geschäft bedroht Der Spargel im größten brandenburgischen Anbaugebiet entwickelt sich gut. Doch wie verkauft sich das heimische Gemüse? Die Landwirte blicken mit Sorge auf di... dpa

Ein mit dunkler Folie teilweise abgedecktes Spargelfeld. Soeren Stache/dpa

Beelitz -Spargelbauern in Brandenburg beklagen zum Auftakt der Saison einen hohen Kostendruck und sehen ihr Geschäft durch die billigere Konkurrenz aus dem Ausland bedroht. „Wir kämpfen mit der Importware“, sagte der Vorsitzende des Beelitzer Spargelvereins, Jürgen Jakobs, am Dienstag in Beelitz. Seit der Einführung des Mindestlohns in Deutschland sei es schwerer, Spargelanbau wirtschaftlich zu betreiben. Zugleich verteidigten die Spargelbauern den Einsatz von Kunststofffolien auf den Feldern.