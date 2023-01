Beermann: Tesla-Ansiedlung braucht Giga-Infrastruktur Das mit der Tesla-Ansiedlung in Grünheide erwartete Verkehrschaos ist nach Worten von Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) ausgeblieben - trotz... dpa

Potsdam -Das mit der Tesla-Ansiedlung in Grünheide erwartete Verkehrschaos ist nach Worten von Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) ausgeblieben - trotzdem sieht er Land und Region vor große Herausforderungen beim künftigen Infrastrukturausbau. „Wir müssen eine Giga-Infrastruktur bauen - passend zur Gigafactory“, sagte Beermann der „Märkischen Oderzeitung“ (Samstag). Alle Infrastrukturprojekte müssten in ihrem spezifischen Tempo umgesetzt werden. Er wolle das aber nicht als Bedrohung verstanden wissen, denn das Tesla-Umfeld profitiere an vielen Stellen von der verkehrlichen Entwicklung.